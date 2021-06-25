Materyal Nedir Ve Ne İşe Yarar? Materyal Hazırlama Ve Tasarlama İlkeleri

Materyal kelimesi yaşantımızda sık kullanılan sözcükler arasında karşımıza çıkmaktadır. Türkçede tek başına kullanılabildiği gibi cümleler içesinde de kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumunda da materyal kelimesinin farklı farklı anlamları ve tanımları yer almaktadır.

Materyal Nedir?

Gereç ya da yazılı, sözlü, görüntülü olarak kaydedilmiş her türlü belgeye materyal denmektedir.

Gereçlerin yanında malzemelerin genel ismine de materyal denmektedir. Bir diğer tanımda ise bir işin ortaya çıkması için lazım olan şeylerin tamamına da materyal denmektedir.

Örneğin kitaplar, notlar, gazeteler yazılı materyale örnektir. Grafik ve slayt gibi bir konuyu açıklarken kullanabileceğimiz görme duyusuyla algılanan her şey görsel materyale örnektir.

Materyal kelimesinin kullanıldığı çok sayıda örnek cümle verilebilir. Materyallerin tamamı kırılmayacak şekilde ve tasarıma uygun kurallar dahilinde paketlenmiştir cümlesi bu örnek cümlelerdendir.

Materyal kelimesinin anlamından gelen materyalizm de bir görüştür. Evrenin, varlığın ya da bir özgünün maddi özellik gösteren ögelerden oluştuğunu açıklayan bir görüştür. Bu görüşte de ögeler, maddeler ve varlıklar gibi materyaller söz konusudur.

Materyal Ne İşe Yarar?

Materyal ilgili alandaki bir işin yapılmasını sağlayan malzemelerdir. Dolayısıyla da her materyal kendi alanında işin meydana çıkmasını sağlamaktadır.

Örneğin bir iş sektöründeki materyalleri ele alalım. Beton, çimento, tuğla, kiremit gibi malzemeler inşaat sektörü işine ait materyallerden sadece bazılarıdır. Burada beton materyali dayanıklılığı sağlamak ve yüzey biçimini oluşturmak için kullanılan yapı malzemesidir.

Yani materyaller tek bir işe yaramaz. Birden fazla etkileri yer alabilir. Bazı materyaller yapımı sağlar bazı materyaller tasarımı sağlamaktadır. Bazı materyaller ise yapıştırma görevi görerek bir malzemeyi bir diğer malzemeye tutturmaya yarar sağlamaktadır.

Materyallerin iş hayatında günlük yaşantıda yaşam standartlarını, ihtiyaçları yerine getirmek adına çok büyük önemi mevcuttur. Hiç bir etkinlik materyal olmadan gerçekleştirilemez.

Materyal Hazırlama İlkeleri

Materyal hazırlama ilkeleri bulunmaktadır. Öncelikle bir materyal basit, anlaşılır ve sade olmalıdır. Bir işin ya da bir etkinliğin hedef, amaç ve davranışlarına uygun olmalıdır.

Materyallerin içerisinde görsel özellikler kullanılabilir. Bu görsel özellikler yerinde ve önemli noktaları vurgulamak amacıyla kullanılmalıdır.

Bir materyal yapılacak işte gelişim ve öğrenim özelliklerine göre meydana gelmelidir. Alıştırma ve uygulama fırsatlarını bir materyal yeteri düzeyde sunmalıdır.

Materyal hazırlama ilkeleri basitlik, uygunluk, amaç, içeriğe uyumluluk, anlaşılırlık, görelik, bilinenden başlama, seçicilik, tamamlama, anlamlılık, kapalılık, değişmezlik, birleştiricilik, yenilik ve derinlik ilkelerinden oluşmaktadır.

Bir materyalin hazırlanmasında bilinen ile bilinmeyen arasında bir denge olmalıdır. Yenilik yapılarak görsel ögelere yenileri eklenmelidir. Materyal hazırlanırken birbirine benzer ya da yakın olan nesneler kolay hatırlanmalıdır.

Materyal Tasarlama İlkeleri

Burada öncelikle tasarımın ne olduğunu bilmeliyiz. Anlamlı sıralama oluşması amacıyla bilinçli bir şekilde harcanan çabaya tasarım denmektedir.

Dolayısıyla bir materyal tasarlarken anlamlı sıralama ve anlamlı bütün oluşmasına dikkat edilmelidir. Bu tasarım için bilinçli çaba gösterilmelidir.

Örneğin bir öğretim materyali tasarlanıyorsa görsel olan yazı, resim, hareket, renk materyalin amacına uygun seçilmelidir.

Doğru tasarlanmış bir materyal amacına hizmet eder, işi kolaylaştırır ve yön verir. Materyal tasarımında estetik duygu da ön plandadır. Materyal için uygun olan estetik yapıyla meydana gelmelidir.

Şekil, form, doku, renk, çizgi, boşluk gibi özellikler bir materyali tasarlarken dikkat edilen ilkelerdir.