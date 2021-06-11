Materyal nasıl yazılır? TDK'ya göre meteryal mı materyal mı? Materyal yazımı

Materyal kelimesinden türetilmiş olan kelimeler şunlardır: 1- Materyalizm: Evrenin özünün madde olduğunu savunan felsefi disiplin. 2- Materyalist: Materyalizmi savunan filozof ve düşünür.

TDK'ya Göre Materyal mi, Meteryal mi Nasıl Yazılır?

İlk kez atom felsefesini savunan Antik Yunan filozofları tarafından kullanılan materyal kelimesinin sözlük anlamı maddedir. Bu kelime 16. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkelerinde malzeme ve gereç anlamında kullanılmıştır.

Ülkemizde ise 20. yüzyılın ilk çeyreğinde literatüre giren kelimenin doğru yazımı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:

MATERYAL

Bu kelimenin METERYAL şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi ise hatalıdır. Bazı kaynaklarda ise MATARYAL şeklinde yazılan kelimenin ''Materyal'' şeklinde yazılması gerekir.

Kelimenin diğer Avrupa dillerindeki yazılışı ve okunuşu ise şu şekildedir:

İngilizce - Material - Mat- er- yal

İspanyolca - Material Belico - Ma- te- ri- yal Be- li - ko

Materyal Kelimesiyle İlgili Örnek Cümleler

1- Materyal Değerlendirme formunu doldurdum ve yetkililere teslim ettim. - Doğru Kullanım

2- Burada meteryaller sizin ofise mi ait? - Yanlış Kullanım