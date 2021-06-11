Materyal nasıl yazılır? TDK'ya göre meteryal mı materyal mı? Materyal yazımı
Orijinal hali ''Material'' şeklinde yazılan materyal sözcüğü Latince kökenlidir. Bu kelime önce Fransızcaya, daha sonra diğer Avrupa dillerine geçmiştir. Sözlük anlamı madde ve malzeme olan Materyal kelimesinden türetilmiş olan birçok sözcük sosyoloji ve felsefe gibi pozitif bilimlerde sıklıkla kullanılmaktadır. TDK'ya göre meteryal mi materyal mi şeklinde yazılır? Sizin için örnek cümlelerle açıkladık.
Materyal kelimesinden türetilmiş olan kelimeler şunlardır: 1- Materyalizm: Evrenin özünün madde olduğunu savunan felsefi disiplin. 2- Materyalist: Materyalizmi savunan filozof ve düşünür.
TDK'ya Göre Materyal mi, Meteryal mi Nasıl Yazılır?
İlk kez atom felsefesini savunan Antik Yunan filozofları tarafından kullanılan materyal kelimesinin sözlük anlamı maddedir. Bu kelime 16. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkelerinde malzeme ve gereç anlamında kullanılmıştır.
Ülkemizde ise 20. yüzyılın ilk çeyreğinde literatüre giren kelimenin doğru yazımı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:
MATERYAL
Bu kelimenin METERYAL şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi ise hatalıdır. Bazı kaynaklarda ise MATARYAL şeklinde yazılan kelimenin ''Materyal'' şeklinde yazılması gerekir.
Kelimenin diğer Avrupa dillerindeki yazılışı ve okunuşu ise şu şekildedir:
İngilizce - Material - Mat- er- yal
İspanyolca - Material Belico - Ma- te- ri- yal Be- li - ko
Materyal Kelimesiyle İlgili Örnek Cümleler
1- Materyal Değerlendirme formunu doldurdum ve yetkililere teslim ettim. - Doğru Kullanım
2- Burada meteryaller sizin ofise mi ait? - Yanlış Kullanım