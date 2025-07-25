Matematikte Avrupa ikincisiyiz

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Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO), öğrencilerin matematiksel akıl yürütme ve mantıksal düşünme becerilerini değerlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen bir akademik yarışma. Türkiye bu yıl Avustralya’da 66’ncısı düzenlenen, 114 ülkeden 639 öğrencinin yarıştığı IMO’ya 6 lise öğrencisinden oluşan bir takımla katıldı. Yarışmaların sonunda Selim Doğan ve Ahmet Kerem Kaya altın, Mustafa Dortluoğlu, Deniz Can Karaçelebi ve Ege Akgün gümüş, Ahmet Kerim Rüzgar ise bronz madalya kazandı. Bu başarı Türkiye’yi olimpiyatlarda dünya 10’uncusu yaptı. Avrupa’da ise Polonya’dan sonra ikinci sırada yer aldık. Yeni müfredatta matematik dersinin hazırlanmasındaki çalışmalarda yer alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Geliştirme Uzmanı Dr. Pelin Üredi alınan başarıyı anlattı:

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‘BAŞARI ARTIYOR’

“Türkiye’nin uluslararası arenada matematik alanında son yıllarda giderek artan bir başarı grafiği var. Bu yükseliş tesadüfi değil, çok boyutlu ve sistematik çabaların sonucu. Program çalışmaları dışında BİLSEM’ler, proje okulları, özel yetenek tarama sınavları, öğretmen eğitimleri, mentorluk sistemleri, TÜBİTAK’la, üniversitelerle, diğer uluslararası projelerle yapılan ortak çalışmalar bu sürecin önemli yapısal unsurları. Bu başarıların artarak devam edeceğini söylemek mümkün.”