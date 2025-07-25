×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimMatematikte Avrupa ikincisiyiz

Matematikte Avrupa ikincisiyiz

Güncelleme Tarihi:

#Matematik#Olimpiyat#Türkiye
Matematikte Avrupa ikincisiyiz
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

Türkiye, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda dünya 10’uncusu Avrupa’da ise Polonya’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Haberin Devamı

Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO), öğrencilerin matematiksel akıl yürütme ve mantıksal düşünme becerilerini değerlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen bir akademik yarışma. Türkiye bu yıl Avustralya’da 66’ncısı düzenlenen, 114 ülkeden 639 öğrencinin yarıştığı IMO’ya 6 lise öğrencisinden oluşan bir takımla katıldı. Yarışmaların sonunda Selim Doğan ve Ahmet Kerem Kaya altın, Mustafa Dortluoğlu, Deniz Can Karaçelebi ve Ege Akgün gümüş, Ahmet Kerim Rüzgar ise bronz madalya kazandı. Bu başarı Türkiye’yi olimpiyatlarda dünya 10’uncusu yaptı. Avrupa’da ise Polonya’dan sonra ikinci sırada yer aldık. Yeni müfredatta matematik dersinin hazırlanmasındaki çalışmalarda yer alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Geliştirme Uzmanı Dr. Pelin Üredi alınan başarıyı anlattı:

Haberin Devamı

‘BAŞARI ARTIYOR’

Türkiye’nin uluslararası arenada matematik alanında son yıllarda giderek artan bir başarı grafiği var. Bu yükseliş tesadüfi değil, çok boyutlu ve sistematik çabaların sonucu. Program çalışmaları dışında BİLSEM’ler, proje okulları, özel yetenek tarama sınavları, öğretmen eğitimleri, mentorluk sistemleri, TÜBİTAK’la, üniversitelerle, diğer uluslararası projelerle yapılan ortak çalışmalar bu sürecin önemli yapısal unsurları. Bu başarıların artarak devam edeceğini söylemek mümkün.”

Gözden KaçmasınFatma ve Elif dünyaya ilham verdi... ‘Eğitim Nobeli’ne adaylarFatma ve Elif dünyaya ilham verdi... ‘Eğitim Nobeli’ne adaylarHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTürkiye’nin ilk yapay zekâ bölümü Demirören MTAL’deTürkiye’nin ilk yapay zekâ bölümü Demirören MTAL’deHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Matematik#Olimpiyat#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!