Matematik ve fende sıralamamız yükseldi... Aferin çocuklar

Eğitim alanında dünyanın en kapsamlı çalışmalarından biri olan TIMSS’e, Türkiye 4 ve 8’inci sınıflar düzeyinde katıldı. TIMSS’in 2019 döngüsünde dördüncü sınıf düzeyinde 58 ülke, sekizinci sınıf düzeyinde ise 39 ülke yer aldı. Türkiye’nin matematik ve fen değerlendirmelerinde, hem dördüncü sınıf hem de sekizinci sınıf düzeylerinde ortalama başarısını anlamlı ölçüde arttırdığı görüldü.

MATEMATİK BAŞARISI 40 PUAN ARTTI

Dördüncü sınıf düzeyinde Türkiye’nin ortalama matematik başarısı 2015 yılında yapılan bir önceki araştırmaya göre 40 puan artarak, 523 puan oldu. Bu puanla Türkiye 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi. Son üç TIMSS döngüsünde ileri matematik yeterliliğine sahip olan öğrenci oranı yüzde 4’ten yüzde 12’ye çıktı. Bir önceki araştırmada 4’üncü sınıfa giden öğrencilerin şu an 8’inci sınıfta olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, bu sonuç öğrencilerin matematik düzeyinin yıllar içerisinde daha iyiye doğru gittiğini ortaya koymuş oldu.

ORTALAMA 21 BASAMAK ARTTI

Türkiye’nin başarısı ortalama 21 basamak yükseldi. TIMSS 2015’e göre matematikte ortalama başarı puanı 4. sınıf düzeyinde 40, 8. sınıf düzeyinde 38 puan arttı. Fen alanında ise 4. sınıf düzeyinde 43, 8. sınıf düzeyinde 22 puan artış sağlandı.

NASIL BAŞARDIK?





“Olmak istediğimiz yerde değiliz ama yolculuğumuzda kat ettiğimiz yol oldukça sevindirici” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başarıyı şöyle yorumladı: “Ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı diye baktığımızda birkaç ana başlıktan söz edilebilir. Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA’nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler, TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arsında sayılabilir. Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk on içerisinde yer almaktır.”

TIMSS NEDİR?

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesini amaçlayan bir tarama araştırması. Araştırma dördüncü ve sekizinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin 4 yıllık periyodlar halinde matematik ve fen bilimleri alanlarındaki performanslarını ölçüyor.

TÜRKİYE 5. KEZ KATILDI

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) dünyada ilk olarak 1995 yılında 4. ve 8. sınıf öğrencilerine uygulandı. 1995’teki ilk araştırmaya ve 2003 yılında yapılan araştırmaya katılmayan Türkiye, 1999 ve 2007 araştırmasına sadece 8. sınıf, 2011 ve 2015 araştırmalarına ise 4. ve 8. sınıf düzeyinde dahil oldu.

SİNGAPUR YİNE BİRİNCİ

Açıklanan rapora göre Uzakdoğu ülkeleri matematik ve fen alanlarındaki başarısıyla açık ara önde. Singapur tüm alan ve sınıf düzeylerinde 2015’te olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. Singapur’un ardından başarı listesinde ilk sıraları Tayvan, Güney Kore, Hong Kong ve Japonya gibi ülkeler paylaştı.