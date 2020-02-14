‘Matematik şampiyonu’ Elanur bilim insanı olmak istiyor

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı, birçok yarışmada derece elde etti. Son olarak Kanada merkezli düzenlenen ve farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı ‘Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi oldu. Birçok tanıdığının kendisini arayıp tebrik ettiğini belirten Elanur, Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Matematik dersini özellikle çok sevdiğini ve bu alanda ilerlemeyi hedeflediğini anlatan Elanur, şöyle konuştu:

"Daha önce yarışmalarda başarı elde ettim. Ama Uluslararası Caribou Matematik Yarışması çok farklı. Sorular çok kolay geldi, başarılı olmayı bekliyordum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışıp gelecekte bilim insanı olmak istiyorum. Umarım ülkemi her zaman başarıyla temsil ederim. Desteklerinden ötürü öğretmenim Gülsüm Ceylan’a ve aileme teşekkür ediyorum.”

YARIŞMA HAKKINDA

Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, dünya çapında internet ortamında düzenleniyor. Yılda altı kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçebiliyor.