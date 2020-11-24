Matematik Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Matematik öğretmenleri, öğrencilerine matematikte genel veya özel konularda eğitim vermek için ders planları oluşturan kişilerdir.

Matematik Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Bölüm sayısal yoğunluklu olarak eğitim verir. Alan bilgisinin dışında eğitim bilgisi de verilmektedir. Öğretmenliğin incelikleri ve bir matematik öğretmeninin nasıl eğitim vermesi gerektiği konusunda detaylar öğretilir.

Matematik öğretmenleri öğrencilerine bilgi ve anlayış kazandırmak için matematik ödevleri, ödevler ve testler hazırlarlar. Ayrıca, okul yılı boyunca öğrencilerin ilerlemesini ve yeteneklerini de değerlendirirler.

Matematik Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Bir matematik öğretmeni, öğrencilere geniş matematik alanında eğitim verir. Bir matematik öğretmeni, çeşitli yaşlardaki çocuklara matematik disiplinleri hakkında eğitim verir

Bir matematik öğretmeni, çeşitli yaşlardaki çocuklara matematik disiplinleri hakkında eğitim verir. Müfredat ve özel dersler biraz farklılık gösterse de matematik öğretmenlerinin sorumluluk türleri genellikle aynıdır. Matematik öğretmeni, öğrencilere çeşitli matematik kavramları hakkında bilgi vermek için çalışır

Matematik Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Bölüm, başarılı öğretmen yetiştirmeyi amaç edinir. Cebir ve türevleri alanında eğitim vererek donanımlı öğretmenler yetiştirir. Öğrencilerinin nasıl başarılı bir şekilde öğreneceğini belirlemek matematik öğretmenlerinin amaçlarındandır.

Matematik öğretmenleri, öğrencilerinin nasıl başarılı bir şekilde öğreneceğini belirleyen pedagojiyi bilir. Bu tür öğretmenler, öğrencilerin matematiği etkili bir şekilde kullanabilmeleri için çalışırlar.

Matematik Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Matematik öğretmenleri, öğrencilerinin bilgi tabanını ve becerilerini en iyi şekilde geliştiren öğrenme ilerlemesinin net bir resmine sahiptirler. Ayrıca, her öğrencinin farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için sınıfta kullanabilecekleri geniş bir öğrenme deneyimlerine sahiptirler.

Etkili öğretmenler, sınıf çalışmasında, ev ödevlerinde veya değerlendirmeler yoluyla öğrenci kavram yanılgılarına bakabilir ve öğrencilere yol gösterir. Matematik öğretmenleri matematik ilkeleri, dersleri ve müfredatı hakkında eğitim verir. Çocuklarına matematik hakkında bilgi verirler ve bilgilerini ödevlerle, sınavlar ve testlerle test etmek için çalışırlar.

Matematik Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Eğitim fakültelerinin eğitim süresi 4 yıldır. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerde olduğu gibi matematik öğretmenliği bölümünde de eğitim 4 yıl devam eder.

Matematik Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Matematik alanında başarılı olan ve bölümü okuyarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin AYT sınavında 300 bin sıralamasını tutturması gerekir. Eğitim fakülteleri öğrencinin puanı yüksek olsa dahi 300 bin sıralamasına giremeyenleri kabul etmiyor.

Matematik Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

Matematik bölümü öğretmenliği çoğunlukla Türkçedir. Yabancı dil ağırlıklı özel üniversitelerde İngilizce eğitim de verilmektedir. Üniversite tercihi yaparken kılavuzda detayları incelemekte fayda var.

Matematik Öğretmenliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Matematik öğretmenliği bölümü sayısal ağırlıklı bir bölüm olduğu için sayısal puan türü ile bölüme öğrenci kabul ediyor. Alan yeterlilik testinin sayısal puan türünden sonucunuz olması gerekir.

Matematik Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Matematik öğretmenliğinde temel matematik derslerinin yanı sıra temel öğretmenlik dersleri de verilir. Ölçme değerlendirme, öğretim yöntem teknikleri bunlardan bazılarıdır. Alan dersleri içindeyse cebir, soyut matematik, olasılık, analitik geometri, matematiksel modelleme ve ispat vardır.

Matematik Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Matematik öğretmenliği okuyanlar geniş bir iş imkanına sahip. Pek çok eğitim kurumunda çalışabildikleri gibi özel ders de verebilirler. Öğretmenlik yapmak istemeyenler ise bankalarda çalışabiliyor.

Matematik Öğretmenleri Nerede İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Matematik öğretmenleri devlet okullarının orta ve lise kademelerinde çalışabilir. Bunun için KPSS puanı gerekir. Özel okullarda ya da etüt merkezlerinde de kolaylıkla iş bulabilirler.

Matematik Öğretmenlerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Matematik öğretmenleri okullarda eğitim verdikleri için kapalı alanda çalışırlar. Sahada çalışma gibi bir durumları bulunmamaktadır. Kendi işleri dışında bankacılık sektöründe çalışanlarda yine müşteri işlemlerini yürüttükleri için ofis dışında olmak zorunda kalmazlar.

Matematik Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Matematik öğretmenliği, eğitim fakülteleri bünyesinde eğitim verir. Bu nedenle eğitim fakültesi olan üniversitelerde bu bölüm yer almaktadır. Bunlar arasında Uludağ Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi devlet okulları yer alır. Fakat tercihiniz özel okullardan yana olacaksa Başkent Üniversitesi, Başakşehir Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi matematik öğretmenliği bölüme sahip seçenekler arasındadır.