Matematik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Her yıl milyonlarca öğrenci üniversite sınavına girmektedir. Sınava giren her öğrenci geleceğini garanti altına almak ister. Bu sebeple sınava girmeden önce okuyacağı ve okumak istediği bölümler hakkında araştırmalar yapar. Özellikle öğrencilerin son yıllarda araştırmalarını artırdığı bölümlerden bir tanesi de Matematik Mühendisliği Bölümüdür. Matematik mühendisliği ilgili ilgili merak edilen birçok soru vardır. Ve öğrenciler bu soruların cevaplarını araştırır.

Matematik Mühendisliği Bölümü Nedir ve Mezunu Ne İş Yapar?

Matematik mühendisliği bölümü üniversitelerin teknik bölümleri arasında yer almaktadır. Matematik mühendisliği bölümünden mezun olanlar birçok alanda çalışma yapabilmektedir. Bu bölüm mezunları genelde farklı düşünme yolları geliştirdikleri için birçok alanda iş imkanı bulunur.

- Matematik mühendisliği mezunları problemlerin çözümleri için farklı yollar geliştirir.

- İş hayatında meydana gelen sorunların matematiksel olarak modüllerini oluşturur.

- Matematiksel analizler yapar.

- Problemleri çözerek bu problemler üzerinde yorumlar yapar.

- Problemleri çözerken bilgisayar programları kullanır.

- Teorik olan çalışmaları uygulama alanına döker.

- Matematik Bölümü mezunları yazılım alanında kendini geliştirerek iş alanında sorunlara çözüm bulur.

- Personel eğitimleri düzenler.

- Endüstri ve bilimsel alanlarda gelişmeler yapar.

Matematik Mühendisi Nasıl Olunur?

Matematik mühendisliği üniversitelerin Mühendislik bölümlerinde bulunan bölümlerden bir tanesidir. Matematik mühendislikleri 4 yıllık bir lisans eğitimi alarak mezun olur. Bazı üniversitelerde matematik mühendisliği bölümü hazırlık olduğu için 5 yıldır.

4 yıllık lisans eğitimi alan matematik mühendisliği mezunları diploma aldıktan sonra matematik alanında mühendis olarak çalışmalarını yürütür. Matematik mühendisi olmak için üniversitelerin fen- edebiyat fakültelerinde yer alan matematik bölümü mezunları veya eğitim fakültelerinde bulunan matematik öğretmenliği bölümünden mezun olanlar gerekli eğitimleri alarak matematik mühendisi olmaya hak kazanır. Matematik mühendisliği mezunları için yüksek lisans ve doktora imkanları da bulunur.

Matematik Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Bulunmaktadır?

Ülkemizde matematik mühendisliği oldukça az sayıda üniversitede bulunur. Bu sebeple matematik mühendisliği okumak isteyen kişiler çok az sayıdaki bu üniversiteleri tercih etmek zorundadır. Matematik mühendisliği bölümü olan üniversiteler;

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi (İngilizce)

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi (KKTC uyruklu) bölümleri bulunmaktadır.

Matematik Mühendisliği Bölümünde Yer Alan Dersler

Matematik mühendisliği bölümü dersleri diğer mühendislik bölümleriyle birçok ortak derse sahiptir. Ancak bunun yanında ekstra dersleri de bulunmaktadır. Matematik mühendisliği okumak isteyen kişiler; genel Mühendislik dersleri dışında bazı dersleri almak zorundadır. Matematik mühendisliğinin okuyacak kişilerin aldığı dersler ise şunlardır;

- Matematik analizi

- Analitik geometri

- Bilgisayar tasarımı

- Genel ekonomi

- İşletme ekonomisi

- Maliyet Muhasebesi

- Lineer Cebir

- Genel muhasebe

- İş hukuku dersleri matematik mühendisleri tarafından alınan derslerdir.

Matematik mühendisliği bölümünde verilen diğer dersler ise; ekonomi, endüstriyel matematik, bilgisayar gibi dersler olduğu için bu bölüm mezunlarının çalışma alanları ve çalışma imkanları da oldukça geniştir. Bu sebeple çok az üniversitede bulunan matematik mühendisliği bölümleri özellikle sayısal öğrenciler için tercih edilecek bölümler arasında yer alır.

Matematik Mühendisleri Hangi Alanda Çalışır?

Matematik mühendisliği bölümü oldukça geniş çalışma alanına sahip bir bölümdür. Yazılım geliştirme, Arge çalışmaları, robotik kodlama, kodlama eğitimleri, iş analizi, finans gibi alanlarda da matematik mühendisleri çalışabilir. Aynı zamanda matematik mühendisliği bölümleri mezunu olan kişiler yazılım alanında da kendi geliştirebilir. Böylece çalışma alanı daha da genişleyecektir.

Matematik Mühendisliği Mezunları Kazancı Ne Kadardır?

Matematik mühendisliği bölüm mezunları çalıştıkları alanı ve çalışma tecrübelerine göre maaşları da değişmektedir. Matematik mühendisleri genelde; istatistik, bankacılık ve yazılım gibi alanlarda çalışmalarını yürütür. Yeni mezun bir matematik mühendisi aylık olarak 3000 TL ile 5.000 TL arasında kazanç sağlar. Birkaç yıllık tecrübeye sahip matematik mühendisi 4000 TL ile 6.500 TL arası kazanç sağlar. Deneyimli bir matematik mühendisi ise aylık 6 bin TL ile 10 bin TL arasında kazanca sahiptir.