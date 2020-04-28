Matematik için oyun geliştirme yarışması

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı olumsuz şartlar altında yazılım geliştirme ve oyun yazılımı geliştirme kapasitesine sahip kişi, kurum ve şirketleri üretim ortamına çekmek üzere Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent AŞ işbirliğinde 'Matematik Öğretimi için Oyun Geliştirme Yarışması' yapılacak. Yarışma kapsamında Türkiye'nin önemli bir sorunu olan matematik öğretimini uzaktan eğitimi destekler formata uygun olarak daha kolay bir duruma getirecek çözümleri desteklemek üzere 3, 4 ve 5'inci sınıflarda öğretilen matematik derslerinin tamamı ya da bir bölümü için oyun yazılımlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışmada birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Başvurular "www.oyunla.biz.tr" internet adresinden 31 Mayıs'a kadar yapılabiliyor.