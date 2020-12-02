Matematik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Matematik bölümü en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde de yer alan bölümler arasında matematik bölümü yer almaktadır. Lisans eğitimi ile verilen bu bölüm okuması son derecede zevkli bir bölümdür. Matematik bölümüne katılarak öğrenci değişim programları dahil pek çok programlara da katılabilirsiniz.

Matematik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Matematik bölümü sayısal veriler ile birlikte analiz yapma ve görsel destekli hesaplamalar yapmaya yarayan bir bölümdür. Aynı zamanda insan doğasında önemli bir yeri olan bölümlerdendir.

Matematik Bölümü Nedir?

Matematik bölümü insan doğasına en faydalı olan bilim dallarından bir tanesidir. Problemleri istatistiksel, mantıksal ve sayısal yollar ile çözmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Şekiller ve desenler de yine bu bölümde ön plandadır.

Matematik Bölümünün Amacı Nedir?

Geometrik şekiller ve sayısal veriler ile birlikte hesaplamalar yapma ve buna yönelik matematik bilimine hakim kişileri yetiştirmek amacı ile oluşturulmuş bölümler arasındadır. Matematik bölümünün esas amacı ise hesaplamaları kolayca gerçekleştirme ve sayısal alanlara hakim olabilmek amacı ile oluşturulmuştur.

Matematik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Matematik bölümü mezunları pek çok iş sahasında çalışabilirler. Bunların başında bankalar yer almaktadır. Bankaların muhasebe bölümlerinde ya da vezne bölümlerinde çalışabilirler. Aynı zamanda finans kuruluşlarında da görev alabilirler. Formasyon eğitimi alarak da aynı şekilde kamuda milli eğitim bakanlığına bağlı olarak görev alabilirler.

Matematik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Matematik bölümü 4 yıllıktır.

Matematik Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Öncelikle mutlaka bir üniversite sınavına girmek şarttır. Bu bölüm sayısal bölümlerden bir tanesidir. Bundan dolayı sayısal alanından bu sınava hazırlanmak gerekir. Matematik bölümünü okumak için sayısal derslere ilgi duymak ve hesaplamalar da sayısal verilerde başarılı olmak son derecede önemlidir.

Matematik Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Matematik bölümü öğretimi İngilizce değildir.

Matematik Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Matematik bölümü SAY puan türü yanı sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.

Matematik Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Fizik

- Fizik Laboratuvarı

- Geometrik Analitik

- Soyut Matematik

- Matematik Genel

- Türk Dili

- Cebir Lineer

- Bilgisayar Programlama

- Denklem Diferansiyel

- Analiz

- Atatürk'ün İlkeleri

- Cebirsel Soyut

- Kompleks Fonksiyonlar

- Reel Analiz

- Uygulamalı Matematik

- Geometri

- Olasılık

- İstatistik

- Çizgi Kuramı

- Matris Analizi

- Sayıların İnşası

Matematik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Matematik bölümü mezunları pek çok alanda çalışabilirler. Bankalar ve finans kuruluşları çalışabilecekleri en önemli sektörler arasındadır. Buralarda finans kuruluşlarında muhasebelerde çalışabilirler. Aynı zamanda formasyon eğitimi de alarak kamuda çalışabilirler.

Matematik Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?

Matematik bölümü finans alanında çalışma şansları vardır. Aynı zamanda eğitimlerini formasyon ile destekledikleri durumlarda kamuda da çalışabilirler.

Matematik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Koç Üniversitesi

- Boğaziçi Üniversitesi

- Bilkent Üniversitesi

- Galatasaray Üniversitesi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

- Yeditepe Üniversitesi

- Yıldız Teknik Üniversitesi

- İzmir Ekonomi Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Çankaya Üniversitesi

- Atılım Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Haliç Üniversitesi

- İstanbul Bilgi Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi

- Gebze Teknik Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi