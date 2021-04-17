Matematiğin şampiyonları

23 ülkeden 400 projenin katıldığı Youth International Science Fair (YISF) Uluslararası Bilim Fuarı’nda, TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencileri Selcan Koç ve Kaan Mayatürk, Life Science (Yaşam Bilimi) kategorisinde ''Kuasi Kristallerin Matematiksel Modellemesinde Metalik Oranlar'' projesiyle altın madalya kazandı. Yaren Kokulu ve Özge Öztürk ise ''Metalik Oranların Saklı Kalmış Üyesi Gümüş Oranın Sembollerdeki ve Mimarideki Yeri'' projesi ile bronz madalya almaya hak kazandı

Okul yöneticileri tarafından yapılan açıklamada: ''Öğrencilerimizin başarılarından büyük mutluluk duyuyoruz. Pandemi dönemindeki tüm sıkıntılara rağmen, öğrencilerimizin eğitiminin aksamadan sürdürülmesi ve onların gelecekleri için verilen büyük özveriye devam ederek başarı çizgisinin daima ileriye taşınması için çalışıyoruz. Ülkemize iki önemli madalya kazandıran öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Onların geleceği, ülkemizin aydınlık geleceğidir. Başarıya koşan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz'' denildi.