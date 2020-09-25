Matematiği kim buldu ve icat etti? Matematik ne zaman bulundu

Matematiğin tarihi çok eski, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Antik dönemlerden günümüze kadar gelen matematik değişik evrelerde gelişerek günümüzdeki çok kapsamlı olan bir sisteme dayanmıştır. Bu kapsamlı sistem yardımıyla artık en zorlu problemler çözülmekte, teknolojik sistemler hazırlanmakta ve uzayı çok daha iyi keşfedilmekte.

Matematiği Kim Buldu?

Matematiğin buluşuna veya kim tarafından bulunduğuna toplumsal ve bireysel şekilde tam anlamıyla bakmak doğru değildir. Matematik rakamlar veya belirli bir teknik kullanmak yoluyla icat edildi. Bu istikamette bütün medeniyet matematiği kendi zamanı ve gelişimleri içerisinde, kendi yaşam tarzlarına uygun şekilde keşfederek kullanmıştır.

İşte bu yüzden pek çok ayrımlı medeniyetten bahsetmek olasıdır. Mayalar, Hintliler, Çinliler, Yunanlılarla birlikte İslam medeniyetlerinden söz edilebilir. Çeşitli formlar üzerinden bulunmuş olan matematik, bahsi geçen medeniyetlerin birbirinden öğrenmesiyle birlikte somut bir noktaya ulaşmıştır.

Matematik Ne Zaman Bulundu?

Matematiğin geçmişi ilk olarak M.Ö 2000'li senelere kadar uzanmaktadır. Bu dönemlerde Babil’iler kendi yaşamlarında sosyal ve ekonomik anlamda gereksinimlerini giderebilmek için matematiği kullanmışlardır.

Bu doğrultuda denklem çözme, kök bulma veya hacim hesaplaması hususunda birtakım teknikler kullanmışlardır. Ayrıca astronomiye ilgisi olan Babiller bundan dolayı trigonometride keşfetmiştir. Bilhassa 60’lık sayı sistemini insanlığa kazandıran Babiller, sıfırın eklenmesiyle birlikte günümüzün 10’luk sisteminin meydana gelmesine imkân sağlamıştır.

Aynı zamanda M.Ö 1900-1700’lü seneler arasında Mısır döneminden keşfedilen belgeler günlük hayatı kolaylaştırmak hedefli kullanıldığını göstermektedir. Yine M.Ö 7. ve M.Ö 6. Yüzyıllarda Yunanlılar, Romalılar ve Mısır âlimleri matematik kuramının meydana gelmesinde mühim potansiyel oluşturmaktadır.

M.Ö 4. yüzyıla gelindiği zaman matematiğin erişilen seviyesi istenilen yetkinliğe epeyce yaklaşmıştı. Bilhassa Öklid aracılığıyla bu dönem yazılan Stoikheia ile birlikte pek çok değer matematik hususunda meydana çıkmıştır.