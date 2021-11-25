Matem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Matemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber Matem kelimesi eş anlamlı sözcüğü üzerinden daha çok anlam bulmaktadır. Yani eş anlamlı kelimesi ile karşılık bulduğunu söylemek gerekmektedir. Bu konuda belli bir eş anlamlı sözcüğü ile beraber günlük yaşamda kullanılır.

Matem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Matem kelimesinin eş anlamlısı ‘yas’ olarak öne çıkmaktadır. Özellikle bir ölüm haberi ile beraber ya da bazı kötü olaylar karşısında bir dönem üzüntü içerisinde kalmak şeklinde ifade edilmektedir. Hem matem hem de yas kelimesi günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Matemin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin eş anlamlısı yas sözcüğü üzerinden ifade edilmektedir. Özellikle yas tutmak kelime grubu üzerinden daha fazla öne çıktığını ve kullanıldığını eklemek gerekir. Bu bağlamda birçok farklı cümle üzerinden kullanım imkanı tanımaktadır.

‘’Ne yazık ki o kaybı yüzünden hala yas tutmaya devam ediyor.’’

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‘’Yaşananlar nedeniyle herkes yas içindedir.’’

Bu şekilde yukarıda verilen cümleler ile beraber yaz kelimesi amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanılabilir. Aynı zamanda tek başına amaca bağlı olarak kullanma şansı tanır.