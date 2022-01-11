Matbaa nasıl yazılır? Matbaa kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Matbaa' kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Matbaacı 2- Matbaa Makinesi 3- Matbaacılık

Matbaa Nasıl Yazılır?



14. yüzyılda literatüre girmiş olan matbaa kelimesi hem kitap basılan yer hem de kitapların kopyasını çıkaran cihaz anlamına gelir. Bu kelime günümüzde yazımı çok sık karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Bunun nedeni kelimenin sonunda iki tane ''a'' harfi olmasıdır.

Matbaa kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Matbaa

Matbaa Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Kitap basma ve yayımlama işine matbaa, basılan yazılı eserlere matbu denir. Bu kelime birçok tamlamanın içinde de yer alır. Örneğin matbaa-i amire, devlet matbaası demektir.

Türk Dil Kurumuna göre Matbaa kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

MATBAA - Doğru Kullanım

MATBA - Yanlış Kullanım

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Matbaa Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Karşıdaki matbaa ile fiyat konusunda anlaşamayınca başka bir basımevi ile görüşmeye karar verdik. (Doğru Kullanım)

2- Yarın kardeşimle birlikte dayımın matba dükkanında çalışmaya başlayacağız. (Yanlış Kullanım)