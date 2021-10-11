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Mast Hücreleri Nedir Ve Ne Yapar? Mast Hücresi Stabilizatörleri Nelerdir

#Mast Hücreleri
Mast Hücreleri Nedir Ve Ne Yapar Mast Hücresi Stabilizatörleri Nelerdir

Canlılar içerisinde birçok değişik hücre türü bulunmaktadır. Bunlar içerisinde mast hücreleri gelir ve merak edilen hücreler arasında yer alır. Özellikle görevleri ve yapısal etkileri ile beraber öne çıkan hücrelerdir. Peki, mast hücreleri nedir ve ne yapar? Mast hücresi stabilizatörleri nelerdir? İşte bu hücreler konusunda merak edilen farklı bilgileri derledik.

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 Birçok değişik canlı varlık adına mast hücreleri oldukça önemli bir göreve sahiptir. Bünyesinde birçok farklı yapı bulundurması ile beraber aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir göreve sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle internet üzerine araştırılan ve görevleri konusunda bilgi almaya çalışan önemli hücreler içerisinde yer alıyor.

 Mast Hücreleri Nedir?

 Mast hücreleri aynı zamanda mastosit, yani mikroskobik hücreler olarak ifade edilir. Histamin ve Heparin açısından zengin olan hücreler sahip olması ile beraber, bazik boyalarla boyanan hücrelerden biridir. Özellikle bağışıklık sistemi üzerinde çok önemli bir görevi bulunduğunu ifade etmek mümkündür. Genelde alerji ile beraber aynı zamanda anafilaksideki yerleri ile bilinen hücrelerden biri olduğunu söylemek gerekir. Sunmuş olduğu görevler ile beraber canlı varlık içerisinde canlılığın devam etmesi noktasında önemli bir rol üstleniyor.

 Mast Hücreleri Ne Yapar?

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 Canlı vücut içerisinde en önemli hücreler arasında mast hücreleri gelir. Özellikle ele almış oldukları birçok görevi ile beraber önemli roller üstlendiğini söylemek mümkün. Moraller genel olarak canlının yaşamını sürdürebilmesi ve dış etkilere karşı korunabilmesi noktasında büyük öneme sahiptir.

 - Alerjik reaksiyonlar üzerinden bu konuda önemli rol üstlenirler.

 - Kazanılmış bağışıklık, yani immünite üzerinden önemli bir göreve sahip olduklarını söylemek mümkün.

 - Doku tamiri konusunda ön plana çıkarlar ve hızlı bir şekilde dokuları iyileştirirler.

 - Vücudun farklı bölümlerinde yer alan pıhtılaşma noktasında etkili bir görevi üstlenirler.

 - Fibrinoliz ya da anjiyogenez gibi durumlarda görev alırlar.

 Bu şekilde sağlamış ve sunmuş oldukları birçok farklı görev ile beraber mast hücreleri önemli bir yere sahiptir. Genel anlamda ise vücudun yenilenmesi ve tekrar sağlam noktaya ulaşabilmek için görev üstlendiklerini dile getirmek mümkün. Doku tamirinden bağışıklık sistemi ne kadar birçok farklı alanda, en önemli hücre türleri arasında gelmektedir.

 Mast Hücresi Stabilizatörleri Nelerdir?

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 Söz konusu mast hücresi stabilizatörleri olduğu zaman bu konuda birçok farklı seçenek ön plana çıkıyor. Aynı zamanda bu çeşitler ilaç türleri olarak ifade edilmesi ile beraber, birçok değişik formlarının olduğunu da söylemek gerekir.

 - Kromolin sodyum

 - Nedokromil sodyum

 - Ketotifen

 Genel olarak yukarıdaki stabilizatörler ile ön plana çıktığını eklemek gerekir. Tabii bu ilaç türleri birçok değişik form üzerinden ele alınmakta ve günlük yaşam içinde kullanmak amacıyla uzman doktor kontrolünde sağlanmaktadır. Bunlar içerisinde nazal spreyler, inhaler, oftalmik damla ve tablet formları üzerinden ele alınan yapıları bulunur. Yani tıpkı steroidler gibi bir yapı altında özel kullanım amaçları kapsamında ele alınan stabilizatörler olduklarını ifade etmek gerekir.

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 Mast Hücresi Stabilizatörleri Ne İçin Kullanılır?

 En çok merak edilen konular içerisinde mast hücresi stabilizatörlerinin ne için kullanıldığı geliyor. Birçok değişik formu üzerinden mevcut şekilde kullanım imkanı veren bu yapılar, uzman doktor kontrolü altında değişik amaçlarda değerlendirilmektedir. Bunlar içerisinde alerjik astım ile beraber mevsimsel alerji yaygın olarak kullanılan rahatsızlıklar içerisinde geliyor. Aynı zamanda besin alerjisi ile beraber sistemik mastositoz içinde kullanıldığını ifade etmek mümkün. Tabii bu konuda ele alınan tetkik ve teşhis ile beraber, tedavi süreçleri kapsamında uzman bir doktor kontrolü ile gerçekleştirirler.

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