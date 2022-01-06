Masseter kası nedir, nerede ve ne işe yarar? Masseter kası botoksu neden yaptırılır

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Masseter, yüzünüzdeki ve çenenizdeki dikdörtgen şekilli bir kastır ve çiğneme veya çiğnemenin birincil kaslarından biridir.

Masseter Kası Nedir?

Masseter kası, yüzünüzün her iki yanında bulunan üç ayrı katmandan oluşur. (Biri solda ve biri sağda olmak üzere iki masseter kasınız var.) Masseterin üç katmanı yüzeysel katman, ara katman ve derin katmandır. Kas lifleri, elmacık kemiği olarak da bilinen kafatasınızın elmacık kemiğinden kaynaklanır. Kas katmanları daha sonra birleşir ve mandibula veya çene kemiğinizin ramusuna girer.

Masseter kasının sinir innervasyonu, beşinci kraniyal sinir olan trigeminal sinirin mandibular bölümü aracılığıyla olur. Kafatasınızdaki maksiller arterden çıkan masseterik arterden kan alır. Temporomandibular ekleminizi ve çene kemiğinizi hareket ettirmek için yakındaki kaslarla birlikte çalışır.

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Masseter Kası Nerede ve Ne İşe Yarar?

Masseter kasının ana işlevi çene kemiğinizi yükseltmektir. Bu, çiğneme hareketinde olduğu gibi dişlerinizi bir araya getirir. Bu işlevi gerçekleştirmek için temporalis ve lateral ve medial pterygoid kaslarla birlikte çalışır.

Masseter kasının derin ve ara lifleri, çene kemiğinizi geri çekmek için çalışır ve dişlerinizi aşırı kapanış pozisyonuna çeker. Kasın yüzeysel lifleri, çenenizi dışarı çıkar ve onu alttan kapanış pozisyonuna getirir.

Masseter kasının derin lifleri aynı zamanda temporomandibular ekleminizin (TMJ) ana stabilizatörü olarak hizmet eder. Dişlerinizi birbirine kenetlediğinizde, TME'nizi doğru pozisyonda tutmak için kasılır. Masseter, çiğnemenin ana kaslarından biri olduğu için, genellikle yüz ve çene çevresinde çeşitli koşullarda yaralanır veya bu duruma neden olur. Bunlar;

Temporomandibular eklem bozukluğu (TMD),

Çene kırığı,

Trigeminal nöralji,

Bruksizme bağlı hipertrofi (diş gıcırdatma),

Masseter kasını etkileyen en yaygın durum temporomandibular eklem disfonksiyonudur (TMD). TMD belirtileri şunları içerebilir;

Çene ağrısı,

Çenenizin ve yüzünüzün bir veya iki tarafında şişlik,

Yiyecek çiğneme zorluğu,

Çenenizde tıklama veya yakalama hissidir.

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Masseter kasınızı etkileyen bir çene rahatsızlığınız varsa, normal ağrısız hareketliliği yeniden kazanmak için rehabilitasyondan faydalanabilirsiniz. Çenenizdeki ve masseter kasınızdaki travma, şeylerin düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak için bir süre hareketsiz kalma ve dinlenme gerektirebilir. Çene kırığı genellikle çenenin cerrahi olarak sabitlenmesiyle tedavi edilir.

Masseter Kası Botoksu Neden Yaptırılır?

Masseter kas hipertrofisi, masseter kasının genişlemesinden kaynaklanır ve sert ve kare bir görünümü tamamlayabilir. Masseter kası çiğneme sırasında aktif olan kaslar arasındadır. Yüz görünümünü gevşetmek ve yumuşatmak için botoks yapılabilir. Botoks, ince çizgilere neden olan yüz kaslarını gevşetmek için yapıldığında 7 ile 10 gün arasında sonuç verir. Botox, Masseter kas hipertrofisini azaltmak için uygulandığında; sonuçlar 3 ay boyunca ortaya çıkmayabilir, ancak etkiler yaklaşık 9 ay sürebilir.

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Kare veya çok yuvarlak görünen yüzler, yüz ve çene parametresi boyunca bulunan masseter kaslarından kaynaklanabilir. Ancak cerrahi yöntemlere bağlı kalmadan bu duruma müdahale etmek mümkündür. Masseter kaslarının çeşitli bölgelerine botoks uygulamak, yüz hattını gevşetmeye ve daraltmaya yardımcı olabilir. Bu, çene çizgisi boyunca kare görünümünden kurtulacaktır. En büyük avantajı ameliyatsız olarak gerçekleştirilebilmesidir. Diğer bir avantaj ise işlemin kolaylığıdır.

Masseter Botox tedavisinin sonuçları 2 ila 8 hafta arasında görülebilir. Aynı zamanda işlem yüzün doğal bir görünüme kavuşmasını sağlar; bu da onu hastalar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Ancak sonuçlar kalıcı değildir ve bazı senaryolar ek enjeksiyonlar gerektirir.