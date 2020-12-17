Masöz nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Masöz olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Son dönemlerde oldukça ilgi çeken ve ön plana çıkan masöz, pek çok kişinin gerçekleştirmek istediği meslekler içerisinde yer alıyor. Özellikle bu işi profesyonel yapan birçok kişinin iyi bir kazanç elde etmesi, masöz olma konusunda insanları daha fazla teşvik etmektedir.

Masöz Nedir?

İlgili sağlık koşullarına ve hijyene dikkat ederek, belli teknikler altında masaj uygulaması gerçekleştiren kadın görevlilere masöz denmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış ve profesyonel hizmet sağlayan kişiler olarak da dile getirmek mümkün.

Masöz Ne İş Yapar?

Masözler belli başlı bazı teknik yöntemler ışığı altında, özel masaj yöntemlerini uygulayan kişilerdir. Yaptıkları iş üzerinden kişinin vücudundaki kasların gevşemesini, stresten uzaklaşmasına ve zinde bir gün geçirilmesine olanak verir. Tamamen steril ve sağlıklı bir ortam içerisinde ele aldıkları hizmet kapsamında, dünyanın birçok farklı yerinden masaj tekniklerini uygularlar.

Masöz Nasıl Olunur?

Masöz olabilmek için belli bir sertifikaya sahip olmak gerekmektedir. Özellikle son gerçekleştirilen değişiklik ile beraber Sağlık Bakanlığı nezdinde bir sertifika alınması gerekir. Bu konuda belli başlı bazı kurslar bulunmaktadır ve bu kurslarda yine belli bir puan alınması gerekir. Böylece kazanılmış belge üzerinden sertifika ile masöz olarak çalışmak profesyonel bir anlayışla mümkün hale gelmektedir.

Masöz Olma Şartları

Öncelikle Sağlık Bakanlığı nezdinde masöz olabilmek için kurs almak gerekir. Aynı zamanda kurs üzerinden belli bir puan elde etmek ve bu kurs kapsamında belli başlı bazı eğitimleri almak gerekir.

- Müşteri karşılama ve uğurlama

- Aroma terapi masaj eğitimi

- Kozmetik ürünleri tanıma eğitimi

- Klasik masaj tekniklerini öğrenme

- Müşteriler ile etkin iletişim

- Yüz masajı ile beraber dekolte masaj eğitimi

- Kas ve iskelet yapısının işlevlerini öğrenme

- İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

- Genel vücut sistemleri konusunda yapı ve işlevi öğrenme

- Kişisel hijyen bakımı eğitimi

- Temel vücut masajları

- Masaj yapılacak alanı hazırlama eğitimi

Masözün Görevleri Nelerdir?

Özellikle profesyonel açıdan masözün görevleri oldukça büyüktür.

- İlgili alanı masaj için steril olarak uygun hale getirmek.

- Masaj için ele alınacak olan malzemeleri doğru ve etkin bir şekilde kullanmak.

- Her türlü malzeme üzerinden temiz bir şekilde kullanmak.

- Masaj konusunda eğer eksik bir malzeme bulunuyorsa onu temin etme.

- Dünya çapından farklı masaj tekniklerini ihtiyacı göre uygulamak.

Masöz Maaşları

Masöz maaşları genel olarak 4000 ile 6000 arasında değişkenlik gösterir. Kişinin çalışma yerine ya da yapılacak olan masaja bağlı olarak fiyatlar farklılık yaratır. Fakat genel olarak maaşlar aylık 5300 TL gibi bir miktar olarak ortalama şekilde öne çıkıyor. Bu miktar üzerinden farklı alanlarda hem bireysel hem de kurumsal olarak masözler çalışabilmektedir.

Masöz İş İmkanları

Masöz iş imkanları oldukça fazladır. Özellikle günümüzde bu konuda profesyonel hizmet sağlayan pek çok farklı firma bulanıyor. Bu firmalar üzerinden başvuru yapmak suretiyle, Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak sertifika eşliğinde iş elde edilebilir. Aynı zamanda bireysel olarak isim yapan pek çok kişi bu konuda güvenilir bir destek sağlamaktadır. Aynı zamanda spor kulüpleri, farklı şirketler ya da otel gibi birçok alanda masözler iş bulabilmektedir.