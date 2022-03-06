Maske ve bez çanta ihraç ediyorlar

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Lisenin içerisinde kurulan tekstil atölyesinde öğrenciler, pandemi döneminin başlamasıyla öncelikle kamu kurumlarında kullanılmak üzere medikal maske üretimine başladı. Öğrenciler, zamanla üretim faaliyetlerine tekstil ürünlerinin konulabildiği çok amaçlı bez çantayı da ekledi . Taleplerin artmasıyla birlikte 36 metrekarelik sınıfta gerçekleşen üretim faaliyetleri, okulun bodrum katındaki 186 metrekarelik atölyeye taşındı. Atölyede 200 çanta ve 500 maske üretimi ile sürece başlayan öğrenciler, şimdi günlük 5 bin medikal maske üretimi yapıyor.

2020 YILINDA 3 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ

Denizli Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 2020 yılında okuldaki atölyelerinde gerçekleştirdikleri üretimle 3 milyon 729 bin lira ciroya ulaşırken, 2021 yılında ise 2 milyon 464 bin lira elde ettiler. Bu yıl içerisindeki ciroları ise 634 bin liraya ulaştı.



Okulda medikal maske ve bez çantanın yanı sıra; aşı kıyafetleri, bebek setlerine uygun banyo kıyafetleri, havlu, bornoz ve kundak gibi ürünler de üretiliyor. Tamamen fabrika mantığı ile çalışan atölyede, üretici firma ve büyük firmalara tedarikçilik yapılıyor. Ayrıca çanta ve maske üretim faaliyetlerinden öğrenciler de gelir elde ediyor.