Maserati Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Maserati Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Maserati'nin kurucusu olan kardeşlerin doğmuş oldukları Bologna'da yer alan fıskiyeli havuz logo seçimi konusunda kardeşlere ilham vermiştir. Rönesans dönemi içerisinden kalma olan bu havuz, denizlerin tanrısı kabul edilen Neptün'e ithaf edilmiştir. Neptün'ün sembolünü ifade eden üçlü çatal da logo şeklinde seçilmiştir.

Maserati Hangi Ülkenin Markasıdır?

Maserati markası İtalya’nın Bolonya kentinde üretilmeye başlanmış olan bir otomotiv markasıdır. Dolayısıyla Maserati markası İtalya’ya ait olan bir markayı oluşturmaktadır.

Maserati Nerede Üretiliyor?

Maserati firması, İtalya’da ürünlerini üretmekte olan bir markadır. 1940 tarihinden bu zamana kadar Modena'da yer alan Maserati, 1946 tarihinde ilk binek aracının üretimini yapmıştır.

Maserati Ne Zaman Kurulmuştur?

Officine Alfieri Maserati markası, 1914 tarihinde Fransa’nın Bologna kentinin içerisinde kurulmuş olan büyük bir şirkettir.

Maserati Markasının Sahibi Kimdir?

Maserati şirketinin kurucuları: Alfieri Maserati, Ettore Maserati ve Ernesto Maserati olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır.

Maserati’nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Maserati, spor ve yarış arabaları üretmekte olan ünlü bir İtalyan otomotiv şirketini ifade etmektedir. 1914 tarihinde Bologna içerisinde kurulmuştur. Ferrari ile ortak olan Maserati firması maddi sıkıntılar neticesinde kapanmıştır. Daha sonraları ise Ferrari'nin de sahibi olduğu Fiat tarafından 1993 senesinde satın alınıp yeniden üretime geçmiştir. Bu sayede lüks otomobil şirketlerinin arasında yerini bir kez daha almıştır. 1968 ile 1975 tarihleri arasında ise Citroën satın almıştır.