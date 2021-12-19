Maşatlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Maşatlık Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Dilimizde mezarlık anlamına gelen birçok sözcük bulunmaktadır. Birçoğu Arapça ve Farsça kökenli olan bu sözcüklerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kabristan

2- Medfen

3- Makber

4- Mozole

5- Kabir

6- Gömüt

7- Sin

8- Meşhet

9- Ehram

10- Merkat

11- Lahit

Maşatlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 6 asırdır kullanılmakta olan maşatlık kelimesinin sözlük anlamı mezarlıktır.

Maşatlık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre maşatlık kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

İlk Anlamı: Mezar

İkinci Anlamı: Osmanlı döneminde Hristiyanların ve Yahudilerin defnedildiği mezarlık

Maşatlık Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu ilçede ve civarında Osmanlı döneminden kalma maşatlıklar var.

2- Maşatlığın yanından geçerken dedem ve anneannem dua okumaya başladılar.

Not: Maşat ve maşatlık kelimeleri aynı anlama geldiği için cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

Örnek Cümle:

Haberin Devamı

''Maalesef bazı maşatların üstündeki yazılar silindiği için mezarların kime ait oldukları bilinmiyor.''