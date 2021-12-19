Maşatlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Maşatlık Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimizde mezarlık anlamına gelen birçok sözcük bulunmaktadır. Birçoğu Arapça ve Farsça kökenli olan bu sözcüklerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Kabristan
2- Medfen
3- Makber
4- Mozole
5- Kabir
6- Gömüt
7- Sin
8- Meşhet
9- Ehram
10- Merkat
11- Lahit
Maşatlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yaklaşık 6 asırdır kullanılmakta olan maşatlık kelimesinin sözlük anlamı mezarlıktır.
Maşatlık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre maşatlık kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:
İlk Anlamı: Mezar
İkinci Anlamı: Osmanlı döneminde Hristiyanların ve Yahudilerin defnedildiği mezarlık
Maşatlık Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bu ilçede ve civarında Osmanlı döneminden kalma maşatlıklar var.
2- Maşatlığın yanından geçerken dedem ve anneannem dua okumaya başladılar.
Not: Maşat ve maşatlık kelimeleri aynı anlama geldiği için cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.
Örnek Cümle:
''Maalesef bazı maşatların üstündeki yazılar silindiği için mezarların kime ait oldukları bilinmiyor.''