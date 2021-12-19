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Maşatlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Maşatlık Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Maşatlık Ne Demek#Maşatlık
Maşatlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir Maşatlık Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Halk arasında yaygın olarak kullanılan maşatlık kelimesi ''meşhed'' sözcüğünden türetilmiştir. Meşhed, mezar taşı anlamına gelirken maşatlık kelimesi de mezar ve kabir demektir. Özellikle Anadolu'da ''maşat'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan bu sözcük, 15. yüzyılda literatüre girdi. Osmanlı döneminde sadece gayrimüslimlerin defnedildiği mezarlıklara da maşatlık denir. Maşatlık ne demek, ne anlama gelir? Maşatlık kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Dilimizde mezarlık anlamına gelen birçok sözcük bulunmaktadır. Birçoğu Arapça ve Farsça kökenli olan bu sözcüklerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kabristan

2- Medfen

3- Makber

4- Mozole

5- Kabir

6- Gömüt

7- Sin

8- Meşhet

9- Ehram

10- Merkat

11- Lahit

 Maşatlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık 6 asırdır kullanılmakta olan maşatlık kelimesinin sözlük anlamı mezarlıktır.

 Maşatlık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre maşatlık kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

 İlk Anlamı: Mezar

 İkinci Anlamı: Osmanlı döneminde Hristiyanların ve Yahudilerin defnedildiği mezarlık

 Maşatlık Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu ilçede ve civarında Osmanlı döneminden kalma maşatlıklar var.

 2- Maşatlığın yanından geçerken dedem ve anneannem dua okumaya başladılar.

 Not: Maşat ve maşatlık kelimeleri aynı anlama geldiği için cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

 Örnek Cümle:

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 ''Maalesef bazı maşatların üstündeki yazılar silindiği için mezarların kime ait oldukları bilinmiyor.''

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