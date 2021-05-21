Masal nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl yazılır? Masal örnekleri ve kahramanları

Masal, sözlü edebiyat geleneğinin bir parçası olmasından dolayı pek çok insanın merakla araştırılmakta olduğu bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan önemli bir konu olarak değerlendirilmesi söz konusudur.

Masal Nedir?

Bilinmeyen bir yerde ve zaman içinde geçen durumdaki olayların anlatılmasının söz konusu durumda olduğu yazın türüne masal denir. Masalların yazılmasındaki amaç ise çocuklara öğüt vermektir. Bu bakımdan da sözlü edebiyat geleneğinin çok önemli bir parçası olarak varlık gösterirler.

Masalın Özellikleri Nelerdir?

- Anlatılan olayların gerçek olduğu yönünde herhangi bir inandırma kaygısı bulunmaz.

- Düz yazı biçiminde oluşturulur.

- Büyülü ve düşsel bir dünya oluşturulur, böylece okuyucu yahut dinleyici bu dünyanın içine çekilir.

- Olayların sonunda yerini alan dilek bölümünde ise tekerlemeler vasıtasıyla iyi dilekler yansıtılır. Bu tekerlemeler kalıplaşmış sözlerden meydana gelir.

- Yer kavramı belirsiz bir biçimde okuyucuya aktarılır. Olayların gerçekleştiği yerler “ padişahlar ülkesi, kaf dağının ardındaki ülke, ” gibi belirsiz yerlerden meydana gelir.

- Zaman kavramı da mekan gibi belirsiz bir nitelik barındırır. Olaylar geçmiş bir zamanda içinde gerçekleşmiştir ve zamanla alakalı olarak “evvel zaman içinde, kabul saman içinde” biçiminde tanımlamalar yapılır.

- Masallardaki kahramanlar genellikle insanlardan oluşuyor olsa da cin, peri, dev, cadı gibi olağanüstü özellikler sergileyen insan dışı kişilerde bulunmaktadır.

- Olayların anlatımında sıklıkla duyulan geçmiş zaman kipi olarak kullanılan “-miş” veya geniş zaman kipi “-r” kullanılır.

- Masallar döşeme olarak tabir edilen bir tekerlemeyle başlar. Tekerlemeler vasıtasıyla hem gerçeklik algısı ortadan kaldırılır hem de dinleyicinin dikkati çekilir.

- Her insanı alakadar eden iyilik-kötülük, güzellik-çirkinlik, doğruluk-haksızlık ve yardımseverlik gibi evrensel konular işlenir. Bu doğrultuda milli ve dini motiflere masallarda kesinlikle yer verilmez.

- Masalların eğitici bir yönün varlığı söz konusudur. Maksat insanlara ve özellikle de çocuklara ders ve öğüt vermektir.

- Olay anlatan metinlerde olduğu şekliyle öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım kullanımı söz konusudur.

- Çoğunlukla mutlu bir sonla biter ve masallarda iyiler her zaman kazanır. Bunun beraberinde çocuklara iyilerin her daim mutluluğa kavuşacağı ifade edilmek istenir.

- Masallarda geçen olaylar döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek olmak üzere beş farklı bölüm aracılığıyla dinleyiciye aktarılır.

Masal Nasıl Yazılır?

Masal ile alakalı olarak en fazla merak edilen konuların başında masal nasıl yazılır şeklinde karşımıza çıkan sorular olmaktadır. Bu bakımdan son derece önem arz eden bir konu olma özelliği barındırmaktadır. Yazılan masallarda belli başlı kalıplar kullanımı söz konusudur. Konun daha iyi anlaşılabilmesi adına bir örnek verilmesi gerekir ise; her masal ''bir varmış bir yokmuş'' şeklinde başlamaktadır. Sıklıkla kullanımı söz konusu olan bu kalıbın haricinde tüm cümleler -mış'lı geçmiş zaman kipiyle yazılmaktadır.

Masal yazımlarında tekerlemelerden ve veciz sözlerden önemli ölçüde yararlanılmaktadır. Masal yazılırken kullanılan dilin son derece sade ve akıcı olması gerekmektedir. Çocuklar için yazıldıkları için uzun ve karmaşık cümlelerin kullanımından kaçınılması büyük bir önem teşkil etmektedir.

Roman ve hikayelerde olduğu gibi masallar da giriş - gelişme - sonuç bölümlerinden meydana gelmektedir. Masallardaki giriş bölümünde ana karakterin fiziki ve karakteristik özelliklerinin anlatımı söz konusudur. Gelişme bölümünde çoğunlukla masaldaki kahraman, üstesinden gelmesi gereken bir sorunla karşı karşıya kalır. Masaldaki sonuç bölümünde ise olaylar birbirine bağlanıp masalın ana fikri ifade edilir.

Masal Örnekleri ve Kahramanları

Türkiye'de en çok okunması söz konusu olan masallardan bazılarına örnek olarak şu masallar örnek gösterilebilir: Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Bremen Mızıkçıları.ve Tilki ile Karga masallarıdır.

Uyuyan güzel masalının kahramanları: ; Bir kral, bir prenses, prens ve kötü kalpli bir peridir.

Pamuk prenses masalının kahramanları: Bir prenses, bir prens, kötü kalpli bir kraliçe, bir avcı ve yedi cücelerdir.

Tilki İle Karga masalının kahramanları : Bir karga ile bir tilkidir.

Bremen Mızıkacıları masalının kahramanları: Bir eşek, bir kedi, bir köpek, ve bir horozdur.