Masal Masal İçinde kitabını kim yazmıştır? Masal Masal İçinde kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Masal Masal İçinde kitabı Türk yazarın yazmış olduğu bir Türkçe eserdir. 1995 yılında yayınlanan bu kitap birçok kişi tarafından satın alınmış ve beğenilmiştir. Bu kitap bir öykü kitabıdır.

Masal Masal İçinde Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Vezir ve padişah bir gün konuşurlar. Vezirin söylemiş olduğu bir söze göre hareket eden padişah ve vezir yolculuğa çıkarlar. Başına gelen olayları konu edinen Masal Masal İçinde kitabı heyecanlı bir olay örgüsüne sahiptir. Masal Masal İçinde kitabının ana fikri ise açgözlü olmak hayatta her zaman kötü sonuçlar doğurur. Bundan dolayı aza kanaat ederek elimizdeki ile yetinmeyi öğrenmemiş olmamız gerekir.

Masal Masal İçinde Kitabını Kim Yazmıştır?

Masal Masal İçinde kitabının yazarı ünlü Türk yazar Ahmet Ümit'tir.

Masal Masal İçinde Özet

Bir zamanlar bir ülkede bir padişah varmış. Bu ülkedeki padişah halk içinde oldukça fazla seviliyormuş. Bu padişah sürekli olarak kendini övüyormuş. Kendini övdüğünden dolayı sürekli çevresindekiler tarafından da antipatik olarak görülürmüş. Yanında yer alan vezir ise padişahın bu durumuna karşı çok üzülürmüş. Fakat yapmış olduğu hatayı direkt olarak yüzüne söyleyememiş. Bundan dolayı da ona yapmış olduğu bu hatayı farklı yollardan dile getirmeye karar vermiş. Vezir bir gün padişahın yanına gelmiş ve ona bir kör adamın hikayesini anlatmış. Padişah bu hikayeden çok etkilenmiş. Anlattığı bir hikayenin gerçek olduğunu söylemiş vezir. Padişah daha sonra hemen vezirine emrederek kör adamı bulmaya gitmişler.

Padişah ve vezir uzun yoldan sonra kör adamı bulurlar. Kör adamı bulduktan sonra onun bu hikayesini bir de ağzından duymak ister padişah. Kör adam ise bir kuyumcu ile husumetli olduğunu söyler. Ondan sonra padişah ve vezire kuyumcunun hikayesini eğer öğrenirlerse o da kendi hikayesini söyleyeceğini söyler. Padişah ve vezir bunu kabul eder ve Kör adamın dediği kuyumcuyu aramaya başlarlar. Kuyumcu'da aynı şekilde memnuniyetle karşılar. Kuyumcu padişah ve vezire 2 kilometre ötede yer alan demircinin hikayesini çok merak ettiğini söyler. Eğer bu adamın hikayesini öğrenip kendilerini anlatırlarsa o da kendi hikayesini memnuniyetle anlatacağını söyler.

Padişah ve vezir el mahkum olarak bu sefer demircinin yanına giderler. Demirci ise yine onları güzel bir şekilde ağırlar ve kendi hikayelerini neden merak ettiğini sorar. Padişah ve vezir bütün bu olanları anlattıktan sonra demirci gülümseyerek iki kilometre ötemde bulunan bir müezzin var der. Bu müezzinin hikayesini çok merak ettiğini söyleyerek eğer onun hikayesini öğrenirseniz ben de size kendi hikayemi anlatacağım der. Çünkü müezzin yıllardır ezan okumuyordur. Müezzini bulurlar bu sefer. Müezzinde onlara ileri de bir şapkacının olduğunu söyler. Hemen bu şapkacının hikayesini öğrenirlerse o da kendi hikayesini memnuniyetle aktaracağını söylerler. Şapkacıyı bulurlar. Şapkacı da onlara tüm hikayelerini anlatmadan önce şart koşar.

Masal Masal İçinde Karakterler

- Şapkacı

- Müezzin

- Vezir

- Padişah

- Kör Adam