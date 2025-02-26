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Masal gününde ‘meddah’ şenliği

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#Dünya Masal Anlatma Günü#Masal Ve Meddah Şenliği#Ankara
Masal gününde ‘meddah’ şenliği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 17:07

İlkokul öğrencileri, 26 Şubat Dünya Masal Anlatma Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Masal ve Meddah Şenliği’nde bir araya geldi.

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Millî Eğitim Bakanlığı ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliğinde 26 Şubat Dünya Masal Anlatma Günü kapsamında Ankara’da ‘Masal ve Meddah Şenliği’ düzenlendi. Etkinliğe, Ankara'daki çeşitli okullardan 3 ve 4’üncü sınıf düzeyinde yaklaşık bin öğrenci katıldı. Şenlikte çocuklar; meddah, kukla oyunları, masal anlatımları ve Hacivat-Karagöz gösterisini izledi. Ders niteliği taşıyan hikâyeleri büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler hem eğlenceli anlar yaşadı hem de sunulan etkinliklere koltuklarından katılım gösterdi. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan programın sonunda öğrencilere Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca hazırlanan masal kitapları hediye edildi.

Masal gününde ‘meddah’ şenliği

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#Dünya Masal Anlatma Günü#Masal Ve Meddah Şenliği#Ankara

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