Masal gününde ‘meddah’ şenliği

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Millî Eğitim Bakanlığı ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliğinde 26 Şubat Dünya Masal Anlatma Günü kapsamında Ankara’da ‘Masal ve Meddah Şenliği’ düzenlendi. Etkinliğe, Ankara'daki çeşitli okullardan 3 ve 4’üncü sınıf düzeyinde yaklaşık bin öğrenci katıldı. Şenlikte çocuklar; meddah, kukla oyunları, masal anlatımları ve Hacivat-Karagöz gösterisini izledi. Ders niteliği taşıyan hikâyeleri büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler hem eğlenceli anlar yaşadı hem de sunulan etkinliklere koltuklarından katılım gösterdi. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan programın sonunda öğrencilere Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca hazırlanan masal kitapları hediye edildi.