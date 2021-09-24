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Masaj Türleri Nelerdir? Spa Masaj Çeşitleri Nelerdir? Spor Masajı Kaça Ayrılır?

Masaj Türleri Nelerdir Spa Masaj Çeşitleri Nelerdir Spor Masajı Kaça Ayrılır

Masaj vücudun önemli noktalarına dokunan ve vücudu dinlendiren bir etkinliktir. Birçok kişi de masaj yaptırmaya özen göstermektedir. Çünkü masaj yoğun geçen stresli geçen dönemlerde bizleri rahatlatmakta ve sinirleri gevşeterek iyi hissetmemizi sağlamaktadır. Dünya üzerinde çok çeşitli şekillerde masaj teknikleri insan vücuduna uygulanabilmektedir. Masaj türleri nelerdir, SPA masaj çeşitleri nelerdir, spor masajı kaça ayrılır detayları ile derledik.

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Masajda vücudun yumuşak dokularına dokunulur. Masaj teknikleri ise ellerle, dirseklerle, makinelerle, parmaklarla, dizlerle, ön kollarla ve ayaklarla başka insana uygulanabilir. Buradaki amaçta vücudun stresini ve ağrılarını alarak tedaviye yönelik bir şekilde kişinin kendisini sağlıklı hissetmesi yatmaktadır. 

Masaj Türleri Nelerdir? 

Terapide ve bazı psikolojik hastalıkların tedavisinde masaj ve türlerinden yararlanılmaktadır. İşte sizler için en çok tercih edilen ve bilinen masaj türlerini şöyle sıraladık: 

Klasik İsveç Masajı 

Relax Masaj 

Anti Stres Masaj 

Medikal Masaj 

Bali Masajı 

Derin Doku Masajı 

Ayak Masajı 

Boyun Sırt ve Bel Masajı 

Klasik masajda batı tekniği kullanılır. Kaslara yoğun bir baskı uygulanır. Germe ve vuruş tekniklerini içerir. 

 Relax masajında ise amaç stresi tamamen atmak, gevşemek ve rahatlamaktır. Burada yüksek kaliteli yağlar kullanılır. Bu yüzden masaj hafif ve akıcı olur. Sinir sistemi tamamen sakinleşir. 

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 Anti stres masajda sakin ve ritmik hareketler yer alır. Bu sayede kaslar yumuşar ve gevşer. Burada ritmik hareketler söz konusu olduğu için etkili olduğu alanlar da oldukça fazladır. 

 Medikal masaj geleneksel masajdan farklıdır. Doktorun tedavi planının bir parçası olarak belirlenir. Burada tıbbi tanıya odaklanma söz konusudur. Tam bir tedavi masajıdır. Migren, karpal tünel sendromu gibi hastalıkların çözümünde doktorlar tarafından bu masaj önerilmektedir. 

 Bali masajı bütünsel bir masajdır. Tüm vücudu ve derin dokuyu hedefler. Bedensel iyileşmeyi sağladığı gibi zihinsel iyileşmede de etkili olmaktadır. Burada masaj uzmanının amacı sizin kendinizi tamamen iyi hissetmenizi sağlamaktır. 

 Derin doku masajı genellikle klasik İsveç masajının ve Bali masajının yetersiz olduğu durumlarda kullanılır. Burada kulunç ve kas sertleşmesi oldukça fazladır. Bu yüzden de cilt tabakasının daha derinine inmek gerekir. Burada bağ dokular ve derin doku hedef alınır. Bunun için bu masajda sert basınç uygulanır. 

 Ayak masajında vücudun tüm bölgeleri el ve parmak teknikleri kullanılarak baskı, uyarma şeklinde gerçekleşme söz konusudur. Burada ayak parmaklarından ayak bileklerine kadar olan tüm bölgedeki refleks noktalarına baskı uygulanır. 

 Boyun sırt ve bel masajı genellikle sorunlu olan bölgeye özel şekilde gerçekleşen bir masajdır. Baş ağrısı, uykusuzluk, gerginlik, sırt ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı çeken insanlar bu masajı yaptırabilir. 

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 SPA Masaj Çeşitleri Nelerdir? 

 SPA sudan gelen sağlık demektir. Su ile yapılan terapi ve bakımları kapsayan merkezler SPA ya da SPA merkezi olarak anılmaktadır. 

 Bu SPA sağlık etkinliğinde yapılabilecek masaj çeşitleri ise şöyle sıralanmaktadır: 

Selülit Masajı 

Aroma Terapi Masajı 

Bölgesel Masaj Türleri 

Selülit masajı deri altı kan dolaşımını iyileştirmektedir. Damarların çapı daralmakta ve kanın bacaklardan düzenli olarak akması sağlanmaktadır. Selülit masajı damar odaklı bir masajdır. 

 Aroma terapi masajında bitki ve çiçek özlerinin sakinleştirici etkisi kullanılır. Bu özlerden güzel kokuların yer aldığı yağ karışımları bu masaj için hazırlanır. Bu masajda hareket şiddeti hafiftir. Düşük tempolu bir masajdır. 

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 Bölgesel masaj tek bir bölgeye ve o bölgeyi kapsayan bölümlere yapılan masajdır. Örneğin boyun masajı sadece boyun bölgesini kapsayarak uygulanır. Bacak masajı, kol masajı, sırt masajı bölgesel masaja örnektir. Burada amaç ilgili bölgede meydana gelen hastalığı tedavi etmektir. 

 Spor Masajı Kaça Ayrılır? 

 Spor masajı masaj türleri arasında yerini almaktadır. Spor masajı da kendi arasında çeşitli kategorilere ayrılır. Bilindiği gibi spor belirli kurallar ve teknikler uygulanarak bedensel gelişmeye yararlı olan hareketlerin yapılması demektir. 

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 Spor masajı bu bağlamda dörde ayrılmaktadır. Spor masajı çeşitleri dört madde şeklinde şöyle sıralanmaktadır: 

Spor etkinliği sonrasında yapılan masaj 

Spor etkinliğinin arasında gerçekleşen masaj 

Bakım ya da antrenman masajı 

Rehabilitasyon masajı

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