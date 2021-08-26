Maş Fasulyesi Nasıl Haşlanır, Islatmadan Pişer Mi? Maş Fasülyesi Kaç Dakikada Haşlanır?

Türkiye geneline bakıldığında çok fazla yetiştirilmekte olan maş fasulyesi ile birbirinden farklı lezzetlere sahip olan yemekler yapılmaktadır. Kalp krizi veya felç risklerini azaltabilen maş fasulyesi kan dolaşımını da yükselterek vücudun kan dengesini korumaktadır. Yüksek düzeyde protein kaynağını içeren maş fasulyesi özellikle de vejetaryenler tarafından sık sık tercih edilmektedir. Maş fasulyesi kış mevsimi içerisinde tüketildiği zaman soğuk algınlığına karşı vücudu ve bağışıklık sistemini büyük ölçüde korumaktadır.

Maş Fasulyesi Nasıl Haşlanır?

Maş fasulyenin haşlanabilmesi için ilk olarak maş fasulyesinin yıkanması gerekmektedir. Ardından üzerini 3 ya da 4 parmak geçecek kadar miktarda su koyarak orta ateş üzerinde haşlamak gerekmektedir. Bu süre zarfında arada sırada bir tane alarak maş fasulyesinin yumuşayıp yumuşamadığına bakılır. Maş fasulyesinin haşlanması yaklaşık 15 ile16 dakika sürmektedir.

Maş Fasulyesi Haşlanmadan Pişer mi?

Maş fasulyesi çabuk pişmesinden dolayı ıslatılmadan da yemeklerin yapımında kullanılabilmektedir. Maş fasulyesi ile çorba, , humus, salata, pilav, köfte, mantı ve güveç gibi yemekler hazırlanabilmektedir. Bir gece ıslatılıp ya da haşlanarak kullanılması önerilmektedir.

Maş fasulyesi Kaç Dakikada Haşlanır?

Maş fasulyesinin haşlanma suresi en fazla merak edilen konulardan bir tanesidir. Üç su bardağı kadar olan maş fasulyesi 40 ile 45 dakika arasında pişmektedir. Düdüklü tencere içerisinde pişme süresi ise yaklaşık 15 ile 20 dakikaya düşmektedir.

Maş fasulyesinin Faydaları Nelerdir?

Maş fasulyesinin en önemli yararı gaz yapmamasıdır.

Lif oranı oldukça fazladır ve insanlar için önemli bir besindir.

İnsanların büyük bir çoğunluğu magnezyum vitamininden yoksundur. Maş fasulyesinde ise magnezyum oranı oldukça yüksektir.

Stresin kontrol atına alınması ve kasların onarımının sağlanması için önemli bir besin kaynağıdır.

Folat ve B6 kaynağı olmasından dolayı hamilelik döneminde meydana gelen ihtiyaç maş fasulyesinden karşılanabilmektedir.

Adet öncesi sendromunu azaltmaya yardımcı olmaktadır.