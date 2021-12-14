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Marulun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Marul nasıl tüketilmeli?

Marulun faydaları nelerdir, neye iyi gelir Marul nasıl tüketilmeli

İnsanların çok sevdiği ve sıklıkla tükettiği ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerden biriside marul olarak bilinmektedir. Marulu sade şekilde veya salata çeşitlerinde rahatlıkla tüketme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca marulun birçok yararı olduğu da dikkat çekmektedir. Marulun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Marul nasıl tüketilmeli tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Marul, insanların en çok tükettiği yiyecekler arasında ilk sıralarda gelmektedir. Yani neredeyse her insanın evinde marul bulmak mümkündür. Bunun nedeni ise marulun pratik ve lezzetli bir ürün olmasından gelmektedir. Ayrıca marulun çok önemli yararları da bulunmaktadır. 

 Marulun Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? 

 Marul, papatyagiller ailesinden olan ve ılıman yerlerde yetişen faydalı bir sebzedir. Özellikle ülkemizde marulun birçok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Bu lezzetli sebzeyi çiğ veya salata içerisinde tüketebilirsiniz. Ayrıca marulun yapraklarından çorba yapan kişilerde bulunmaktadır. Marulun göbek, kıvırcık ve daha birçok farklı türü bulunmaktadır. Marul, faydalı olmasının yanında birçok hastalığa da iyi gelmektedir. ​​​​​

 Marulun Faydaları 

 - C ve E vitamini açısından oldukça zengindir,

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 - Cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olmaktadır,

 - Düzenli şekilde tüketilen marul suyu sayesinde saçlar daha canlı bir görünüme kavuşmaktadır,

 - Sinir hücrelerini güçlendirir,

 - Kemik ve kas gelişimine olumlu katkılar sağlar. Böylelikle marulun, ileri yaşlarda görülme ihtimali olan kemik erimesine karşı iyi bir koruma sağladığı görülmektedir.

 - Damar tıkanıklığını önler,

 - Kolesterolü düşürür,

 - Metabolizmayı düzenler,

 - Ödem oluşumunu engeller. 

 Görüldüğü üzere marulun birçok önemli yararı bulunmaktadır. Bu yararlar sayesinde marulun daha çok sevildiği görülmektedir. Her insanın mutlaka marul yemesi gerekmektedir. Marul yiyen insanlar hayatına daha sağlıklı bir şekilde devam edebilir. Bundan dolayı marulu düzenli olarak tüketmek oldukça doğru bir davranıştır. Zaten ülkemizde marul tüketiminin oldukça çok olduğu bilinmektedir. 

 Marulun tüketilmeden önce hijyenik bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için marulu limonlu veya sirkeli suda on dakika bekleterek yıkamak yararlı olmaktadır. Böylelikle sağlıklı bir hayata kavuşmak için marulu zevkle tüketme şansınız ortaya çıkmaktadır. Her yaştan insanın marul yemesi gerekmektedir. Özellikle kemik erimesine karşı bu ürünü sıklıkla kullanmak gerekmektedir. Ayrıca marulun cilde karşıda oldukça yararlı olduğu bilinmektedir. Birçok faydayı marulda bulmak oldukça kolaydır. Bunun yanında C ve E vitamini ihtiyacı olan kişiler marulu severek tüketmektedirler. 

 Marul Nasıl Tüketilmeli? 

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 Öncelikle marul tüketecek kişilerin bu ürünü iyice yıkamaları gerekmektedir. Özellikle marulun toprak üzerinde yetiştiği düşünüldüğünde yıkamadan yememek gerekmektedir. Bol suda yıkanan marulun daha hijyenik hale geldiği görülmektedir. Ayrıca birçok kişi marulu sirkeli veya limonlu suda beklemektedir. Bu sayede marulun daha temiz olduğu görülmektedir. 

 Marulun birçok tüketim şekli bulunmaktadır. Genel olarak sade halde ve yemeklerin yanında tüketilen marulun birçok salata çeşidinde de kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin çiğ köfte, kısır ve buna benzer ürünler sıklıkla marulla yenmektedir. Ayrıca marulun üzerine limon sıkarak zevkle tüketen kişilerde bulunmaktadır. Gün içerisinde bu ürünü istediğiniz saatlerde yeme şansınız bulunmaktadır. Hafif bir yiyecek olduğu için mideyi rahatsız etmez. Gündüz veya gece saatlerinde dilediğiniz gibi marul tüketebilirsiniz. Bu açıdan çok sevilen yiyecekler arasında ilk sıralarda gelmektedir. 

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 Marulun en doğru tüketim şekli ise iyice yıkandıktan sonra sade şekilde işlem görmeden tüketilmesidir. Marulu salatalarda kullanmakta yararlıdır ancak salatanın içerisine çeşitli ürünler ve baharatlar gireceği için marulun vitamini azalabilir. Bundan dolayı marulu haftada en az birkaç kez sade olarak tüketmek faydalı olacaktır. Bunun yanında bazı Asya şehirlerinde marulun kökünün ve yapraklarının pişirilerek tüketildiği de görülmektedir.

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