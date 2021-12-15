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Marul hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Marul en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Marul hangi mevsimde yetişir ve toplanır Marul en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Kış aylarında sağlığı korumak adına dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Gripal enfeksiyon ve daha pek çok kış hastalığından korunmak için bol vitamin alarak bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Bu bağlamda en fazla merak edilen sebzelerin hangi aylarda hasat edildiğidir. İşte ilgiyle okuyacağınız marul hangi mevsimde yetişir ve toplanır, marul en taze hangi ayda markette olur ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Kış mevsiminin yeşil yapraklı sebzelerinden olan marul daha sonbaharda ilk mahsulünü vermeye başlar.

 Marul Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

 Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetişen marulun da çeşitleri vardır. Hem garnitür olarak hem de çeşit çeşit salataların ana malzemesi olan marul dengeli ve sağlıklı beslenmenin de vazgeçilmezlerindendir. Klasik Türk yemeklerinin yanında servis edildiği gibi hamburger ve benzeri fast food ürünlerinin yanında da marul servis edilmektedir.

 İçerdiği vitaminlerin yanında kalsiyum ve magnezyum gibi kıymetli mineraller de içeren marul çok mühim bir kış sebzesidir. Marul, bir kış mevsimi sebzesidir. Sonbahar mevsiminin kasım ayında ilk hasat başlar ve kış mevsiminin şubat ayının sonlarına doğru marul hasadı biter.

 Marul En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

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 Salataların vazgeçilmezi marul, taze taze ilk kez kasım ayında tezgahlara çıkar. Çünkü marul sonbahar mevsiminde hasat edilmeye başlanır ve nihai tüketiciye de manavlar, bakkallar ve marketler aracılığıyla ulaştırılır.

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