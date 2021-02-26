Mart Ayı Dert Ayı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Mart ayı dert ayı atasözü, mart ayından mevsimden dolayı havaların değişken olması nedeniyle, insanın kolayca hastalığa yakalanabileceği anlamına gelmektedir.

Mart Ayı Dert Ayı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Mart ayı zaman zaman sıcak, zaman zaman da çok soğuk olabilen bir aydır. Dolayısıyla bu ay içerisinde insanın kendini korumasını oldukça zordur. Mart ayının havası aynı zamanda hastalık havası olarak bilinmektedir. Yani bu mevsimde insanın direnci düşer ve hastalığa yakalanma riski artar. Dolayısıyla bu havalarda insan kendisini korumalıdır.

Mart Ayı Dert Ayı Cümle İçindeki Kullanımı

Bu ara kendimizi iyi korumamız lazım, biliyorsun mart ayı dert ayı!