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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:01 | Son Güncelleme:

Mart Ayı Dert Ayı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Mart Ayı Dert Ayı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözlerimiz içerisinde hem insandan, hem bitkilerden, hem hayvanlardan, hem de mevsimlerden örnekler bulmak mümkündür. Çünkü atasözleri çok geniş bir alanda söylenmiştir. Her şeye karşılık gelebilecek bir atasözümüz vardır. İşte bu atasözlerinden biri de mart ayı dert ayı atasözüdür. Pek mart ayı dert ayı atasözünün sözlük anlamı nedir? Ayrıca bu atasözünün cümle içinde nasıl bir örnekle kullanabiliriz? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Mart ayı dert ayı atasözü, mart ayından mevsimden dolayı havaların değişken olması nedeniyle, insanın kolayca hastalığa yakalanabileceği anlamına gelmektedir.

 Mart Ayı Dert Ayı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Mart ayı zaman zaman sıcak, zaman zaman da çok soğuk olabilen bir aydır. Dolayısıyla bu ay içerisinde insanın kendini korumasını oldukça zordur. Mart ayının havası aynı zamanda hastalık havası olarak bilinmektedir. Yani bu mevsimde insanın direnci düşer ve hastalığa yakalanma riski artar. Dolayısıyla bu havalarda insan kendisini korumalıdır.

 Mart Ayı Dert Ayı Cümle İçindeki Kullanımı

 Bu ara kendimizi iyi korumamız lazım, biliyorsun mart ayı dert ayı!

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