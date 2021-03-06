Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başlandı

VGM burs sonuçları ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. VGM burs sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlanmıştır.’ denildi. VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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