Marşpiyel Nedir Ve Ne İşe Yarar? Marşpiyel Nerede Bulunur

Araba tutkunları için araba parçaları ilgi çekicidir. Özellikle araç güvenliğine önem verenler içinse Marşpiyel parçasının ne işe yaradığı araştırılan bir konudur. Marşpiyel için arabanın iskelet sistemi ya da çelikten gövdesi diyebiliriz. Eskiden at arabalarında bile basamak olarak kullanılan marşpiyeller günümüzde daha profesyonel halleriyle kullanılmaktadır.

Marşpiyel Nedir ve Ne İşe Yarar?

Aracın en önemli parçalarından birisidir. Arabanın ön ve arka kısmını tavan ile bağlayan tek parçalık uzun, çelik yapıdır. Tek gövdeli otomobillerde aracın orta kısmının sarkmasını önler. Bu önemli parçanın sıkıntıları ise sık sık internette aranmaktadır. Özellikle yola teması daha fazla olan Marşpiyel asfalt ve taş parçalarından daha çok etkilenir. Bunlar içerisinde en çok yaşanan Marşpiyel sorunu ise Marşpiyel paslanmasıdır.

Marşpiyel Paslanması, herhangi bir kaza ya da araç sıyırığı oluşmadığı durumlarda hemen fark edilemeyebilir. Çünkü paslanma içten dışa doğru gerçekleşir. Dışarıdan gözle ufak bir parça pas görülmesi bile çok büyük sıkıntıların habercisidir. Bu paslanmış Marşpiyel parçası aracınızın değerini düşürebilir. Ayrıca engebeli arazilerde de araç sahibi ve yolcuların hayatını riske atabilir.

Çözümü ise aracınızın rengine uygun oto boyası, tel fırça, kaporta dolgu mastiği, boya uygulamak için gerekli olan fırça, küçük boyutlarda Antipas astar ve kâğıt bant kullanılarak tamir ustaları tarafından onarılır. Ancak çok büyük çaplı problemleri olan Marşpiyel parçaları yenisiyle değiştirilerek tamir edilir.

Marşpiyel Nerede Bulunur?

Marşpiyel parçasını aracın şu bölgesindedir, şeklinde söylemek mümkün değildir. Çünkü Marşpiyel aksanı aracın en ucundan en arkasına kadar uzadığı gibi bu uzantının tavanla da birleşmesinden meydana gelir. Araçlarda iki tane Marşpiyel bulunur. Bunlar; sağ ve sol Marşpiyeldir. Sağ ve sol Marşpiyel aracın kapı altından etek bölümüne kadar uzanan kısımdır. Ayrıca bazı motor ustaları otomobilin ön ve arka çamurlukları arasında kalan parçası olarak da tanımlayabilmektedir.