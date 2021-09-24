Mars Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi? Mars Gezegenin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

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Kızıl gezegen şeklinde bilinen Mars gezegeni, güneşten başlayarak dördüncü gezegen olarak bilinmektedir. Aynı zamanda da Dünya'dan çıplak göz ile en rahat görülen gezegenlerden birisidir. Katmanlarında ve yüzeyinde su olma potansiyeli sebebiyle birçok bilim kurulu tarafından araştırma amacı ile özel insansız nitelikteki araçlar vasıtası ile keşif gezileri yapılmaktadır.

Mars Nedir?

Mars, Güneş sisteminin Güneş'ten itibaren olan dördüncü gezegenidir. Roma mitolojisi içindeki savaş tanrısı olan Mars'a ithafen isimlendirilmiştir. Yüzeyinde yer alan yaygın demir oksit nedeni ile kızılımsı bir görünüme sahibi olduğu için "Kızıl Gezegen" de denilmektedir. İnce bir atmosferi bulunan Mars hem Ay'daki gibi olan meteor kraterlerini, hem de Dünya'daki gibi olan volkan, çöl, vadi ve kutup bölgelerini içermiş çehresi ile bir yerbenzeri gezegendir. Bununla birlikte dönme periyodu ile mevsim dönemleri Dünya’nınkine bir hayli benzemektedir.

İki adet uydusu bulunmaktadır. Mars’taki Olimpos Dağı, Güneş sistemi içinde bilinen en yüksek dağ olma özelliğine sahiptir. Marineris Vadisi ismi verilen kanyon da en büyük kanyondur. Bununla beraber Haziran 2008 tarihinde Nature dergisinde yayınlanan üç makalede açıklanmış olduğu gibi, Mars gezegeninin kuzey yarımküresinde 10.600 kilometre uzunluğunda ve 8.500 kilometre genişliğinde olan dev bir meteor kraterinin var olduğu saptanmıştır. Bu krater, bugüne dek keşfedilmiş olan en büyük meteor kraterinin dört katı büyüklüğündedir.

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Mars Ne Zaman Keşfedilmiştir?

İlk defa Mars Global Surveyor tarafından 1998 ile 1999 tarihlerinde gönderilen fotoğraflar ile keşfedilmiş olan “koyu kumul lekeleri” Mars gezegeninin özellikle de güney kutup bölgesinde bir diğer deyiş ile 60°-80°enlemlerinin arasında görülebilen, buz tabakasının üstünde ya da altında belirebilen, mahiyeti henüz anlaşılmamış oluşumlardır.

Mars Gezegeni Ne Renktir?

Mars gezegeninin ne renk olduğu sık sık merak edilmektedir. Mars'ın yüzeyinde çoğu zaman demir oksitin yer almasından dolayı bu gezegenini rengi kırmızımsı turuncu olmaktadır. Atmosferinin de bir hayli ince olması nedeniyle Mars uzay üzerinde doğal renklerinde gözlemlenmektedir.

Mars'ın Özellikleri Nelerdir?

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Mars gezegeni özellikle dünyaya benzeyen yapısı ile bir adım öne geçmektedir. İnce bir atmosferi mevcut olan kızıl gezegen; çöl, kutup ve vadileri ile birlikte bir hayli büyük bir benzerlik göstermektedir. Aynı zamanda birlikte dönme periyodu da dünya ile oldukça benzerdir. 2 tane uydusu bulunan Mars gezegeni Dünya'ya en yakın bulunan gezegen olarak da ön plana çıkmaktadır.

Özellikle Dünya haricinde güneş sistemi içinde sıvı su bulunması ile yaşamın mevcut olabileceği olasılığı yüksek en önemli gezegendir. Üstelik bu güne kadar gerçekleştirilen insansız nitelikteki keşif araçları Mars gezegeninin kutup kısımlarında buzullara rastlamış durumdadır. Bu nedenden dolayı daimi olarak takip edilen ve insanlı biçimde ulaşabilmek için hedef alınan bir gezegen çeşididir.

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Mars bir gününü tamamlama bakımında da yaklaşık bir şekilde dünya ile eşdeğer olmaktadır. Dünya bir günü 24 saatte tamamlarken Mars gezegeni ise bunu 24 saat 40 dakika içinde tamamlamaktadır. Bu sebepten dolayı Mars gezegenine ayak basıldığında gece ile gündüz süresi açısından pek yabancılık çekilmeyecektir. Konum bakımından farklılık göstermesinden dolayı Mars'ın Güneş'in etrafında dönme süresi ise 686 dünya gününe bedel olmaktadır. Yani bahsedilen durum dünyanın iki misli kadar süre içinde gerçekleşmektedir. Bu kapsamda Mars'ın güneş etrafında dönmesi ile birlikte dünyaya göre mevsimleri iki kat daha uzun süre yaşamaktadır.