Marmara Üniversitesi ‘taşınabilir solunum cihazı’ geliştirdi

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde oluşturulan Ar-Ge ekibi, 'SoloVent-MAXI T1000' ismini verdikleri taşınabilir yetişkin solunum cihazının ilk örneğini üretti. Teknoloji Fakültesi'nde görev alan Öğr. Gör. Fatih Serdar Sayın, 2015'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığı destekle yeni doğan bebekler için ilk yerli mekanik ventilatörün tasarımı çalışmalarına başlamıştı. Yeni doğan ventilatörünün geliştirilmesi sırasında edinilen deneyim ve tecrübelerle, COVID-19 küresel salgını sürecinde ortaya çıkan solunum cihazı ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalara başlandı. Oluşturulan akademisyen ekibiyle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık bir buçuk aylık sürede taşınabilir yetişkin ventilatörü SoloVent-MAXI’nin ilk örneği ortaya çıktı.





4 KİLO AĞIRLIĞINDA YERLİ TASARIM

Pandemi sürecinde cihazın üretimi için gerekli bileşenlerin temini güç olduğu için, solunum cihazının kritik bileşenlerinin tamamı yurtiçinde üretilebilecek şekilde, yüzde 90’a yakın yerlilik oranıyla tasarlandı. SoloVent-MAXI yetişkin hastalara uygulanan solunum desteği süreçlerinde ihtiyaç duyulan temel ve hibrid solunum modlarının kullanımına imkân sağlıyor. Ayrıca hasta-ventilatör uyumunu arttıran tetiklemeli eş zamanlı solunum modlarını da uygulayabiliyor. Oraya çıkabilecek sistem arızalarının hastaları etkilemesinin önüne geçebilmek için cihazda, mekanik ventilatörlerin tabi olduğu ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen güvenlik bileşenleri yer alıyor. Yaklaşık 4 kg ağırlığındaki cihaz, dâhili bataryası sayesinde yaklaşık sekiz saate kadar harici bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilecek şekilde tasarlandı. Ambulans taşıtının elektriği veya şehir şebekesiyle de çalışabiliyor. Piston sürüşlü yapısı sayesinde harici basınçlı tıbbi gaz hattına ihtiyaç duymayan SoloVent-MAXI, pandemi döneminde kurulması muhtemel acil müdahale sahaları, sahra hastaneleri ve hatta hastaların ambulanslarda nakli sırasında solunumu desteklemek için kullanılabilecek.

Bünyesinde Elektrik-Elektronik, Bilgisayar-Kontrol ve Makine mühendisleriyle birlikte bir uzman solunum fizyoterapistini de barındıran Ar-Ge ekibi, cihazın seri üretimi ve tıbbi lisanslarının alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile destek görüşmeleri devam ediyor.