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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Marmara 2023’de yeni yerine taşınıyor

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Marmara 2023’de yeni yerine taşınıyor
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Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, "Kademe kademe buraya taşınacağız. 2023 yılında üniversitenin tamamıyla buraya taşınmasını hedefliyoruz" dedi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ile Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Özvar ile Aydın ve beraberindekiler, geçen yıl temeli atılan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitenin bütün fakültelerini Maltepe'deki 2 bin 500 dönümlük alanda bir araya getireceklerini söyledi. Binaların Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ilham alınarak yapıldığını ve 3-4 kattan oluştuğunu belirten Özvar, şöyle konuştu:
“Külliyede fakülteler, 4 bin kişilik öğrenci yurdu, birkaç noktada kütüphane, spor salonları, sosyal kültürel etkinlik alanları ve bisiklet parkurları gibi bölümler olacak. Binalar güneş enerjisi elde etmeye uygun bir şekilde yapıldı. Sıfır atık konusunda da çalışmalar yapıldı. İnşaat çalışmamız şu anda bütün hızıyla devam ediyor. Birinci etap olan mühendislik ve teknoloji fakültelerinin, 2021 yılı mart ayı içerisinde taşınması planlanıyor. Kademe kademe buraya taşınacağız. 2023 yılında üniversitenin tamamıyla buraya taşınmasını hedefliyoruz."

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