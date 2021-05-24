Marka tescili nedir, nasıl yapılır ve alınır? Marka tescili başvurusu hakkında bilgi

Marka tescili, bir markanın tüm hak ve sorumluluklarını kişinin üzerine alması için yaptığı başvurudur. Girişimciler doğru başvuruda bulunarak kendi markalarının tescilini alabilirler.

Marka Tescili Nedir?

Teknolojinin hızla gelişimi sayesinde markalar çok daha fazla önem kazanmıştır. Markalaşan her ürün ve tasarımın öncelikli ihtiyacı markalaşmaktır. Markaya sahip olan bir kişi ve işletme o marka ile ilgili tüm hak ve sorumlulukları da üstlenmektedir. Bu markaya ait tüm hakları edinmek için yasal yollara başvurmak gerekir. Bunun için de marka sahibinin marka tescili yaptırması gerekir. Ayrıca işletmelerin mal ve ya hizmet üretirken diğer firmalardan ayrılması gerekir

Her işletmenin kendine ait bir markası olması gerekir. Bu markaların başka firmalar tarafından kullanılmaması ve firmaların karıştırılmaması için marka tescili yaptırmak çok önemlidir. Marka tescili yaptırılarak bu markaların ise başka firmalar tarafından kullanılmasının önüne geçilir. Marka tescili yaptırıldığı takdirde lisans verilebilir ve bu markalar miras olarak bırakılabilir.

Marka Tescili Nasıl Yapılır ve Alınır?

Firmalar ve ya kişiler marka tescili yaptırırken öncelikle Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaparlar. Bunun için tüm belgelerin de eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekir. Belgeler Türk Patent Enstitüsü'ne teslim edilir. Bu süreden itibaren başvuru kesinlik kazanır ve marka unvanı koruma altına alınır. Enstitü tarafından yapılan araştırmaya göre herhangi bir eksik olduğunda firmaya 2 aylık ek bir süre tanınmaktadır. Bu 2 aylık süre içerisinde eksik belgeler tamamlanmaz ise marka tescil başvurusu da iptal edilebilir.

Gereken tüm evraklar incelemeye alındıktan sonra başvuru usulüne uygun olarak değerlendirilir. Eğer kişinin ve ya firmanın başvurusu usule uygun olarak görülür ise bu marka Resmi Marka Bülteni aracılığı ile yayınlanır. Buna göre markanın son aşamada sicil kaydı oluşturulur. Ayrıca Marka Tescil Belgesi ve marka sicil kaydı da sahibine teslim edilir. Marka tescili bu şekilde tamamlanmış olacaktır.

Marka Tescili Başvurusu Hakkında Bilgi

Firmaların ve kişilerin işletmelerine ait markayı tescil ettirmeleri için marka süreleri de değişkenlik gösterir. Markalar genellikle 10 yıllık olur. Eğer ek ücret ödenir ise marka tescil süresi de uzayabilir. Marka tescili için öncelikle tüm evrakların doğru bir şekilde eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir.

Belgeler hazırlandıktan sonra Türk Patent Enstitüsü'ne teslim edilir. Başvuru hem bireysel hem de vekil atanarak yapılabilir. Bunun yanı sıra yabancı vatandaşlar için marka tescili yaptırılırken mutlaka başka bir vekilin yapması gerekir. Usulüne uygun olarak marka tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü'ne yapılabilir.

Marka Tescili İle İlgili Merak Edilenler

Marka tescili tüzel kişi tarafından yapılacak ise faaliyet belgesi, vergi levhası, marka örneği ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu gerekebilir. Bunun yanı sıra marka tescili yapan gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası ve marka örneği hazırlamalıdır. Ayrıca başvuru ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu ile varsa vekaletname de başvuru belgeleri arasında yer alır. Marka başvuru ücreti genellikle 250 TL olarak bilinir. Marka tescilinin ücreti ise 650 liradır. Bunun yanı sıra ek marke başvuru ücreti 250 TL ve marka yenileme ücreti ise 840 TL olarak belirlenmiştir. Marka tescili için ise bu ücretler isteniyor.