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Marjinal maliyet nedir, nasıl hesaplanır? Marjinal maliyet artarsa ne olur?

#Marjinal Maliyet#Ekonomi#Finans
Marjinal maliyet nedir, nasıl hesaplanır Marjinal maliyet artarsa ne olur

Ekonomi ve finans konusu ülke genelinde aktif bir takipçiye sahiptir. Durumu takip eden çoğu insan konuya hakim olabilmek adına konuyla alakalı terimleri de öğrenmeye çalışmaktadır. Marjinal maliyet terimi de bu noktada araştırılan konular arasındadır. Peki, marjinal maliyet nedir ve nasıl hesaplanır? Marjinal maliyet artarsa ne olur tüm detayları ile sizler için derledik.

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Marjinal maliyet günlük yaşamda pek kullanılmamasına karşın, ekonomi alanında ve uygulamalı sınavlarda karşılaşılan bir ifadedir.

 Marjinal Maliyet Nedir?

 Marjinal maliyet en anlaşılır biçimde üretimin artırılmasının toplam maliyete olan etkisidir. Herhangi bir işletme fazladan ürün ürettiği takdirde ek bir hizmet vermiş olur. Bu hizmetin neticesinde de işletmenin toplam maliyetinde artış ya da azalma meydana gelir. Marjinal maliyet genel olarak grafikle incelenebilen bir konudur.

 Grafikte genellikle yüksek maliyetten başlanır. Sonrasında bu maliyetin sırasıyla azaldığı ve tekrar artışa geçtiği görülür. Bu değer işletmeye üretim giderleri ve üretim kaynakları gelirleri hakkında açık bilgiler sunmaktadır. İşletmelerin büyük bir bölümünde marjinal maliyet analizi kullanılarak üretime devam ya da üretimi sonlandırma gibi seçeneklere yönelim yapıldığı görülmektedir.

 Marjinal Maliyet Nasıl Hesaplanır?

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 Marjinal maliyet ifadesi basit bir matematik formülü ile hesaplanabilmektedir. Bunun için bilinmesi gerekenler işletme ya da şirketin toplam maliyeti ile üretim miktarıdır. Marjinal maliyet, toplam maliyetteki pozitif ya da negatif değişimin üretim miktarına bölünmesiyle elde edilir.

 Denklem içerisinde marjinal maliyet MC olarak ifade edilirken, toplam maliyet TC şeklinde ifade edilmektedir. Marjinal maliyetten, ek olarak üretilen bir malın üretim bedeli şeklinde bahsetmek mümkündür. Burada göz önüne alınan maliyetler sabit maliyetler dışında kalanlardır. Çünkü sabit maliyet değişimin üretim hacminden ayrı olduğu kabul edilir. Özellikle sınavlarda sorulan sorularda bu ayrıntıya dikkat edilmesi gerekmektedir.

 Marjinal Maliyet Artarsa Ne Olur?

 Ekonomi ve finans alanında marjinal maliyet takibi yapılması oldukça önemlidir. Marjinal maliyet değeri ya da grafiği, yöneticilere ek olarak üretilen ürüne devam edilip edilmemesi noktasında fikir vermektedir. İlave ürün için hesaplanan fiyat, marjinal maliyeti geçiyorsa gelir maliyetten daha büyüktür anlamına gelir. Bu durumda işletmenin ilave olarak nitelendirdiği üretime devam etmesi kar açısından mantıklıdır. Ancak marjinal maliyetin artması zaman içinde bu durumun tersine dönmesi demektir. Yani, işletmenin üretim için harcadığı gider sonunda elde ettiği gelirden daha büyük olmaktadır. Böyle bir durumda ilave üretimler gözden geçirilmeli ve kar dengesi sağlanamadığı durumda üretimden vazgeçilmelidir. 

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#Marjinal Maliyet#Ekonomi#Finans

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