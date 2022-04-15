Maristan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Maristan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Maristan kelimesi Eski Türklerde kullanılmış ve birçok Türk beyliği maristan kelimesini hastane olarak kabul etmiştir.

Maristan Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Maristan kelime manası hastane olup eski Türklerde yaygın iekilde kullanılan bir kelime olmuştur. Maristan kelimesi aynı zamanda bimaristan şeklinde de kullanılmış ve Farsça bimar hasta istan kelimesi ise hastanın yeri anlamında kullanılmıştır. Bimaristan kelimesi daha sonra şifa hane olarak kullanılmış ve sonunda da hastahane olarak kullanılmıştır.

Eski Türklerde bimaristan kelimesi bimarhane gibi kelimelerde kullanıldığı gibi Arapça olarak da bimaristan şeklinde kullanılmıştır. Maristan kelimesinin başında bi kelimesinin kullanılması da yeri belli olan anlamında kullanılmaktadır. Maristan kelimesi Eski kelimeler arasında yer almaktadır.

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Türk Dil Kurumuna Göre Maristan Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre maristan kelimesinin sözlük anlamı Eski Türklerde kullanılan hastanelere verilen isimdir. Maristan eski dönemlerde bimaristan şeklinde kullanımı yaygın bir kelime olup maristan kelimesi bimarhane, darüşşifa gibi şekillerde de yer almıştır. Maristan kelimesi günümüzde yer almayan bir kelime olup hastane kelimesinin geçmişteki adı olarak kabul edilmektedir.