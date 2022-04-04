Marina Nedir, Ne Anlama Gelir? Marina Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Günlük hayatta ve dilimizde kullanılmakta olan marina kelimesi, bir yat limanı olarak ifade edilebilmektedir. Marina kelimesi denize kıyısı olan bölgelerde sıklıkla kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir.

Marina nedir, ne anlama gelir?

Marina bir deniz içerisinde yer alan ve özel olarak ayrılan bir deniz alanı olarak ifade edilebilir. Marina genel olarak küçük teknelerin ve yatların barınabilmesine olanak sağlayan bir yer olarak bilinmektedir. Marina yatların barınmaları ve içlerinde her türlü gereksinimlerini karşılayabilecekleri ihtiyaçları bulunan alanlar olarak ifade edilebilir. Küçük teknelerin ve yatların demir attığı yerler marina olarak ifade edilebilmektedir. Marinada genel olarak turizm amaçlı yatlar bulunmaktadır.

Marina Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Marina kelimesi Türk dil kurumuna göre bir denizcilik terimi olarak bilinmektedir. Marina kelimesinin dilimize İtalyancadan gelen bir kelime olduğunu söylemek de mümkündür. Marina kelimesinin Türk dil kurumuna göre sahip olduğu anlam ise yat limanı olarak ifade edilebilir. Yabancı bir kelime olan marina kelimesi dilimizde de oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde marina kelimesi ile sıklıkla karşılaşılmaktadır.