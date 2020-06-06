Mardinli Markus'a bakan tebriği

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan ve bir dönem Deyrulzafaran Manastırı'nda eğitim alan Mardin Fen Lisesi mezunu Markus Acar, bilim ve teknoloji konusundaki ilgisi ve hazırladığı projelerle dikkati çekiyor. Acar, lisede okuduğu sırada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ulusal bilim kampı proje yarışmasında, akıllı şehir planlaması üzerine bir arkadaşıyla geliştirdiği projeyle Türkiye üçüncüsü oldu. Geçen yıl yolu TEKNOFEST'te TÜBİTAK ile kesişen Acar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile de uluslararası bir proje beraberliğinde saha çalışması için yaklaşık 10 öğrencilik ekiple Çin'e gitti. Acar, İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Merkezi’nin (CERN) lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmada üç Şilili ve iki Çinli arkadaşıyla hazırlığı ‘Parçacık Hızlandırıcılarında Elektron Işınları için Alan Etkili Transistör (FET) Tasarımlarına Dayalı Düşük Maliyetli Grafen Dedektörü’ projesiyle finale kaldı. Kanada'daki McMaster, Columbia, Toronto, Waterloo üniversitelerinden de kabul alan Acar, önümüzdeki yıl McMaster Üniversitesi’nde okuyacak.

BAKAN VARANK TEBRİK ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, online görüştüğü Acar'ı tebrik etti. Bakan Varank, görüşmede, "Sizin gibi gençlerin bu alanlara yönelmesi bizim en büyük temennimiz. Sizler için tutku oluşturabilirsek, bir ateş yakabilirsek, sonraki nesiller açısından gerçekten faydalı olacağımızı düşünüyorum. Annene, babana, Mardin'e selamlar. CERN'de de sen ya da Türk ekiplerinden biri kazanır inşallah" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da telekonferansla görüştüğü Acar'ı ve ekibini tebrik ederek, daima yanlarında olacaklarını belirtti ve TÜBİTAK'a davet etti.

‘BİZİM NİCE AZİZ SANCARLAR, SELÇUK BAYRAKTARLAR YETİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR’

Acar, ailesiyle Mardin'de yaşadığını, özellikle son üç yıldır bilim ve teknoloji tabanlı projelere ve çalışmalara katılmaya gayret gösterdiğini söyledi. Pek çok ulusal ve uluslararası katılımının ve araştırmalarının bulunduğunu belirten Acar, ilk kez Mardin Fen Lisesi'nde okuduğu sırada katıldığı ulusal bilim kampı proje yarışmasında üçüncülük elde ettiğini anımsattı. Çeşitli kongre ve proje yarışmalarına katıldığını anlatan Acar, şöyle konuştu:

"2019'un eylül ayında Teknofest'te TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile görüştüm. Davetiyle TÜBİTAK Genel Merkezi ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde bulundum. Destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile uluslararası bir proje beraberliğinde saha çalışması için 10 öğrenci ile Çin'e gittim. Deneyim ve desteklerle son iki yılda Avrupa Nükleer Fizik Araştırma Merkezi olan CERN'in liseliler arasında düzenlediği yarışmaya takım olarak proje gönderdik. Bu yıl uluslararası bir ekip ile Simes Science Academy olarak katılım gösterdik. Ekipte benim dışımda üç Şilili ve iki Çinli öğrenci ile Şilili bir koç vardı. Takımı sosyal medya üzerinden iletişime geçerek oluşturdukl. CERN'nin 2014 yılından bu yana düzenlediği Beamline For Schools yarışmasına her yıl 200 ile 500 arasında takım katılıyor. Katılım oranına göre finallere 20'ye yakın takım seçiliyor. Kazanan takımlar deneyleri gerçekleştirmek üzere parçacık fiziği merkezine çağırılıyor. Bu yıl kazananlar Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan DESY parçacık fiziği merkezinde deneyini gerçekleştirecek. Biz bu yıl kısa listeye girmeyi başardık. Eğer yarışmayı kazanırsak kazanan ilk uluslararası ekip olarak anılacağız. Umarım kazanan takımdan biri oluruz. Takım arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, kısa listeye giren üç Türk takımımız daha bulunuyor. Bizim takım kazanan takımlar arasında yer almazsa diğer Türk takımlarının kazanmasını çok istiyorum. Türkiye'de son yıllarda öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisi arttı. Bizim nice Aziz Sancarlar, Selçuk Bayraktarlar yetiştirmemiz gerekiyor. İstediğimiz ve desteklendiğimiz zaman başarabildiğimizi herkese gösterdik. En büyük hedefim gelecekte teknoloji alanında çalışmalar yürüten bir şirket kurmak ve dünyada ses getirecek teknoloji liderlerinden biri olmak. Hedefime ulaşmak için basamak basamak ilerleyeceğim. Üniversiteyi Kanada'da okuyacağım. Bütün çalışmalarımı bilim ve teknoloji tabanlı sürdüreceğim. Kanada'daki eğitimim için burs veren herkese teşekkür ediyorum. Ülkem ve dünya için nitelikli insan kaynağına dahil olabilmem adına çalışmalarımda doğru adımları atmaya çalışacağım. Yaşıtlarıma ilgi alanları doğrultusunda bilgisi olan kişileri takip etmelerini öneririm ve hedeflerine ulaşmak için izledikleri yolda engelleri aşmalarını, hedeflerinden vazgeçmemelerini isterim. Ben çoğu bilgiyi ve ilhamı tanıştığım ve takip ettiğim kişiler sayesinde alabildim. Hayatımızı bilim ve teknoloji yönlendiriyor."

‘GURUR DUYUYORUZ’

Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Yılmaz Hiçbezmez de Acar'la gurur duyduklarını söyledi. Manastırda iki yıl eğitim alan Acar'a maddi ve manevi her zaman desteklerinin olacağını belirten Hiçbezmez, “Markus gibi bir talebemiz olduğu için çok gururluyuz. Kanada'ya gitmesinde katkımız olacak. Süryani cemaati olarak kendi aramızda bir bütçe hazırladık. İnşallah onunla Markus'u Kanada'da okutacağız. Devletine, milletine hayırlı biri olarak geri dönecek. Her zaman yanında olacağız" dedi.