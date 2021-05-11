Mardin'in alan kodu kaçtır? Mardin telefon kodu hakkında bilgi

Mardin'in alan kodu 482 olarak biliniyor. Türkiye'nin hangi şehrinden olursa olsun 482 alan kodu tuşlanarak Mardin aranabilir. GSM operatörleri tarafından da Mardin aranabilir. GSM operatörlerinden arama yapılırken numaranın başına 0482 alan kodu konularak arama yapılır.

Mardin'in Alan Kodu Kaçtır?

Türkiye genelinde bulunan her ilin kendine ait bir alan kodu bulunuyor. Özellikle sabit numaraları aramak için alan kodları çevrildikten sonra telefon numaraları tuşlanır. Bu sayede istenilen arama gerçekleşir. Türkiye genelinde bulunan 81 şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodları ise şehirden şehre farklılık gösterir.

Hangi şehir aranmak isteniyor ise mutlaka o şehrin alan kodunun bilinmesi gerekir. (0482) Mardin'in alan kodu olarak bilinmektedir. Mardin'deki sabit hatları aramak isteyen kişiler öncelikle 0482 olan Mardin'in alan kodunu tuşlarlar. Mardin içinden herhangi bir sabit hat aranacak ise mutlaka 0482 alan kodu tuşlanmalıdır. Farklı GSM operatörlerinden de sabit hatlar aranacağı zaman mutlaka alan kodu tuşlanır. Mardin'deki sabit hat yani ev ve iş telefonları aranırken alan kodunun mutlaka tuşlanması gerekir. Aksi halde arama gerçekleşmez.