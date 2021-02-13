March Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Mar Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Güneş takvimi 12 aydan oluşan ir takvim olmaktadır. Ayların isimleri ise birçok farklı ülke kullandığı için değişkenlik göstermektedir. Diğer bir yandan diller arasında ayların söylenişleri genellikle benzer olmaktadır.

March Hangi Ay ve Türkçesi Ne?

Diller arası benzerlik gösteren ay isimlerinden birisi de March olmaktadır. March'ın Türkçede ki karşılığı ise Mart olmaktadır. Yılın 3. ayı olan mart aynı zamanda ilkbahar mevsiminin de başlangıcı kabul edilmektedir.

Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğuna dayanmaktadır. Bu sebeple tüm dillerde benzerlik gösteren mart ayının kökeni savaş tanrısı olan Martius'a dayanmaktadır. Latince anlamı marsın ayı olmasının sebebi de Martius'un zaman içerisinde değişikliğe uğrayarak martius mensis halini almasıdır.

March kelimesi ve diğer dillerde tüm mart anlamına gelen kelimelerin kökeni Roma savaş tanrısı olan Martius'tan gelmektedir. Romalıların mart ayına bu ismi vermelerinde ki sebep ise ocak ve şubat aylarında savaşmanın yasak olması ve savaşmak için en uğurlu ayın bu ay olması olmaktadır. Hatta bu sebeple Roma takviminde ki ilk ay mart olmaktadır. Bu durum Cleopatra'nın ölümüne kadar da değişmemiştir.

Mar Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Ayları yazılı olarak ifade ederken tam isimleri ile takvimdeki bulundukları sıra numaraları ile veya isimlerin kısaltılmış halleri ile kullanılmaktadır. Mar kelimesi de bu kısaltmalardan birisi olmaktadır ve İngilizcede ki March yani mart ayının kısaltması olarak kullanılmaktadır.