Maratonda Darüşşafaka’dan rekor bağış

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Darüşşafaka koşucuları ve 15 bine yakın hayırseverin desteği ile toplanan bağış tutarı 15 milyon TL’yi aştı. Maraton sonrası düzenlenen törende, en yüksek bağış tutarına ve bağışçısı sayısına ulaşan ilk 10 koşucu ve kurum ödüllendirildi. Bu yıl 651’i bireysel, 44’ü kurumsal koşucusuyla birlikte en yüksek bağışa ulaşan STK olan Darüşşafaka Cemiyeti, üst üste iki yıl bağış şampiyonu oldu ve maraton tarihinde kendi bağış rekorunu kırdı. “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” sloganıyla hareket eden koşucular, elde edilen bağışlarla Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerin yıllık kitap ve kırtasiye giderlerini karşılamayı hedefledi.

Koşucular arasında en yüksek bağışı toplayan isim olan, Darüşşafaka Lisesi öğrencisi Yusuf Begik, Adım Adım oluşumundaki bireysel koşucular sıralamasında da 6’ncı sırada yer aldı. Ayrıca sosyal medyada kampanya yürüten Ceyda Kasabalı (Noluyo Ya), Darüşşafaka’nın “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuna büyük destek sundu. 29 Kasım’da İstanbul Taksim’de düzenlenen törende, maraton başarısına katkı sağlayan koşuculara ve destekçilere ödülleri takdim edildi.

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BU BAŞARI EĞİTİME GÖNÜL VERENLERİN

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, törende yaptığı konuşmada: “Bu başarı sadece Darüşşafaka Cemiyetinin değil, eğitime gönül veren binlerce bağışçının ve gönüllünün ortak zaferidir. ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ sağlamak için çıktığımız bu yolda, dayanışma ve iyilikle her geçen gün daha da güçleniyoruz. Darüşşafaka’mızı zirveye taşıdığınız için hepinizi en içten duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki maratonlarda da adımlarınızı ‘Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız’ diyerek atmanızı diliyorum” dedi.