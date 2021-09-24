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Mantar Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Türkiye'de Yenilebilir Mantar İsimleri..

Mantar Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir Türkiyede Yenilebilir Mantar İsimleri..

Dünyanın çeşitli ülkelerinde de olduğu gibi Türkiye'de içerisinde yetişen bir hayli fazla sayıda mantar bulunmaktadır. Ancak özelliklere bağlı şekilde bazı mantarlar zehirli olmaktadır. Bazı mantarlar ise yenebilir özelliğe sahiptir. Türkiye bu konu da bir hayli zengin potansiyele sahip ülkedir. Sizin için mantar türlerinin neler olduğunu, Türkiye'de hangi mantar türlerinin yetiştiğini ve mantarların özelliklerini sizin için derledik.

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Mantarlar dünyanın hemen her yerinde bulunmaktadırlar. Nemli bölgelerde daha fazladırlar. Yeryüzünde 1,5 milyon kadar mantar çeşidi olduğu düşünülmektedir. Buna rağmen çağımızda yalnızca 69.000 kadar olan türü tanımlanmıştır. 

 Mantar Nedir? 

 Mantarlar çok sayıda olan tek hücreli ve çok hücreli olan ökaryotik canlıyı içerisine alan bir biyolojik âlemin ismini ifade etmektedir. Maya gibi mikroorganizmalardan başlayarak şapkalı ve küf mantarlarına kadar birçok üyesi bulunan bu canlılar grubu, halk dilinde genelde yalnızca şapkalı mantarları tanımlayabilmek için kullanılmaktadır. Biyoloji alanı içerisinde mantarları incelemekte olan bilim dalına mikoloji adı verilmektedir. Mantarlar âlemine giren bütün canlılar belli ortak özellikler göstermektedirler ve bu niteliklerden dolayı ne bitkiler ne de hayvanlar âlemi içinde sınıflandırılamazlar. 

 Mantarlar grubuna girebilen bütün canlılar hayvanlarda olduğu gibi heterotrofturlar, bir diğer deyiş ile besinlerini dışarıdan almak zorunda olan canlılardır. Bu yanları ile fotosentez yapma suretiyle kendi besinlerini üretebilen bitkilerden ayrılmaktadırlar. Ancak tıpkı bitki hücrelerinde de olduğu gibi mantar hücrelerinde de hücrenin zarına ilave olarak bir de hücre duvarı bulunmaktadır. Hücre duvarlarında bitkilerde yer alan hücre duvarının yapı maddesi olan selülozun yerine, kitin maddesi bulunmaktadır. Kitin maddesi hayvanlara özgü nitelikteki bir karbonhidrat olmaktadır. Bu madde, kabukluların ve böceklerin dış iskeletlerinde yapı unsuru olarak kullanılmaktadır. 

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 Mantar Türleri Nelerdir? 

 Türkiye içerisinde yaklaşık 10 binden çok daha fazla mantar çeşidi bulunmaktadır. Burada önemli olan unsur yetiştirilebilir ve aynı zamanda yenebilir mantar türleridir. O konuda birbirinden lezzetli ve farklı mantar türleri olmasıyla birlikte farklı çeşitleri ayrılan alternatifler de yer almaktadır. 

 Öldüren cinse sahip olan mantarlar, zehirli olan mantarlar, yenebilir olan mantarlar ve hiçbir şey yapılmayan mantarlar bulunmaktadır. Burada önemli olan nokta tüketilebilir mantar türlerini ele almaktır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen çok sayıda farklı mantarlar yer almaktadır. Bazı mantarlar yenmektedir bazıları ise yenmemektedir. Genel olarak bakıldığında mantar türleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

Borazan mantarı 

Biftek mantarı 

Dede sakalı mantarı 

Bal mantarı 

Kar çanı mantarı 

Karakız mantarı

Kanlıca mantarı 

Trüf mantarı 

Kaypak mantarı 

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Esas olarak dünya genelinde ve Türkiye'de ön plana çıkan mantar çeşitleri olarak bu türleri saymak mümkün olmaktadır. 

 Türkiye'de Yenilebilir Mantar Türleri Hangileridir? 

 Türkiye'de yenilebilir çok sayıda mantar türü bulunmaktadır. Bu mantarlar şu şekilde sıralanmaktadır: 

İmparator mantarı ya da gelincik adı da verilmektedir. 

Kuzu göbeği mantarı ya da höbelen adı da verilmektedir. 

Tirmit mantarı ya da geyik adı da verilmektedir. 

Çam kabara mantarı Geyik sütü adı da verilmektedir. 

İstiridye mantarı ya da kayın mantarı adı da verilmektedir.

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Borazan mantarı ya da trompet adı da verilmektedir. 

Şeklinde ifade edilmektedir. 

 Mantarların Özellikleri Nelerdir? 

 Mantarlar nemli olan her bölgede yetişebilmektedirler. Mantarlar, algler ile birleşip ekosistem için oldukça önemli olan likenleri oluşturmaktadır. Kimi parazitik mantarlardan hastalıklarıyla ve tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele konusunda faydalanılmaktadır. 

 Gerçek mantarlardan elde edilen mayalar, fermantasyon ve fırıncılık endüstrisinin esas unsurunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte alkollü olan içkilerin endüstrisinin temelini de bahsedilen mantarlar oluşturmaktadır. Sitrik asidin endüstriyel amaçlı üretilmesinde ve bazı peynir çeşitlerinin hazırlanmasında da mantarlar kullanılmaktadır.

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