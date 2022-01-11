 Mantar Sebze mi, Meyve mi?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Bu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Her geçen an yere gömülüyorBu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Her geçen an yere gömülüyor #ABD
Uzmanlar uyardı: 1 dakikada zarar dönebilir... Bu arsalara milyon dolarlar harcanıyorUzmanlar uyardı: 1 dakikada zarar dönebilir... Bu arsalara milyon dolarlar harcanıyor#Metaverse
Caninin ifadesi ortaya çıktı Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştüCaninin ifadesi ortaya çıktı! Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü#Dilara Yıldız
Korku mahallesindeki en ünlü ev satıldı'Korku mahallesi'ndeki en ünlü ev satıldı#Elm Sokağında Kabus
Ünlü turizm merkezi Bodrumda sel kâbusu Belediye Başkanından çağrıÜnlü turizm merkezi Bodrum'da sel kâbusu! Belediye Başkanı'ndan çağrı#Bodrum
Mahkemeden kötü haber... Cezası kesinleştiMahkemeden kötü haber... Cezası kesinleşti!#SILA
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Mantar sebze mi meyve mi?

#Araştırma#Mantar Sebze Mi#Mantar Meyve Mi
Mantar sebze mi meyve mi

Mantar en çok tüketilen besinler arasında yer almaktadır. Doğada da mantar oldukça fazla bulunmaktadır. Mantarın sebze mi meyve mi olup olmadığı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Mantar besin değerli bakımından da son derecede zengin olan bir besindir. Birçok uzman kişiler tarafından mantar tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Son günlerde mantarın sebze mi yoksa meyve mi olup olmadığına dair araştırmalar yapılmaktadır. Peki, mantar sebze mi yoksa meyve mi? Mantar hangi besin grubunda yer almaktadır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Mantar besin değerleri bakımından çok zengin olan bir besindir. Mantarları sadece şapkalı olan meyvelerden bir tanesidir. Şapkalı sıfatı mantarı betimlemek için kullanılan bir kelimedir. Mantarın Latince ismi ise Fungi ya da Fungus olarak belirtilmiştir. Çok hücreli olan bir besindir. Mantarlar doğada zehirli ve zehirli olmayan türleri bulunmaktadır. Bundan dolayı mantar tüketimi çok dikkatli olmalıdır.

 Mantar Sebze mi, Meyve mi?

 Mantarın sebze mi meyve mi olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mantar meyve değil sebze de değildir. Sebze sınıfında değerlendirmek birçok kişi tarafından yapılan bir durumdur. Bundan dolayı mantar için ne meyve ne de sebze dememiz doğru olmaz. Mantarlar diğer canlılar ile de ortak özellikler göstermektedirler. Mantarlar fotosentez yaparak beslenen canlılar arasındadır. Doğada pek çok mantar türü bulunmaktadır. Mantarlar ekoloji için doğanın döngüsünün sürdürülmesi için çok önemli canlılardır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Araştırma#Mantar Sebze Mi#Mantar Meyve Mi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi