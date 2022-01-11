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Mantar besin değerleri bakımından çok zengin olan bir besindir. Mantarları sadece şapkalı olan meyvelerden bir tanesidir. Şapkalı sıfatı mantarı betimlemek için kullanılan bir kelimedir. Mantarın Latince ismi ise Fungi ya da Fungus olarak belirtilmiştir. Çok hücreli olan bir besindir. Mantarlar doğada zehirli ve zehirli olmayan türleri bulunmaktadır. Bundan dolayı mantar tüketimi çok dikkatli olmalıdır.

Mantar Sebze mi, Meyve mi?

Mantarın sebze mi meyve mi olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mantar meyve değil sebze de değildir. Sebze sınıfında değerlendirmek birçok kişi tarafından yapılan bir durumdur. Bundan dolayı mantar için ne meyve ne de sebze dememiz doğru olmaz. Mantarlar diğer canlılar ile de ortak özellikler göstermektedirler. Mantarlar fotosentez yaparak beslenen canlılar arasındadır. Doğada pek çok mantar türü bulunmaktadır. Mantarlar ekoloji için doğanın döngüsünün sürdürülmesi için çok önemli canlılardır.