Mantalite nedir, ne anlama gelir? Mantalite ne demek? Mantalite kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı Teklif ve F.Bahçe...Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Teklif ve F.Bahçe...#Emre Belözoğlu
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Haiti Devlet Başkanına suikastten aranıyordu İstanbulda yakalandıHaiti Devlet Başkanı'na suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı#Jovenel Moise
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Cinayeti kim işledi Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayıCinayeti kim işledi? Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayı#Hakan Özbeğen
İtalyaya büyük şok Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...İtalya'ya büyük şok! Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...#İtalya
Bakan Koca böyle duyurdu İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruzBakan Koca böyle duyurdu! "İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruz"#Koronavirüs
Dünya Kupası Elemelerinde tarihi skor: 10-0Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor: 10-0!#İngiltere
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Flaş gelişmeGörüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme#Yalova
Başak Cengizin hunharca katledilmesi... Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyızBaşak Cengiz'in hunharca katledilmesi... "Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız"#AK PARTİ
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
Tarihi keşif 40 milyon yıl öncesine ait...Tarihi keşif! 40 milyon yıl öncesine ait...#Fosil
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Süper Ligde inanılmaz Vedat Muriqi çalımı F.Bahçe beklenirken...Süper Lig'de inanılmaz Vedat Muriqi çalımı! F.Bahçe beklenirken...#Vedat Muriqi
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Mantalite nedir, ne anlama gelir? Mantalite ne demek? Mantalite kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Mantalite#Kelime#TDK
Mantalite nedir, ne anlama gelir Mantalite ne demek Mantalite kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Dilimize Latinceden geçmiş olan mantalite kelimesi mental sözcüğünden türetilmiştir. Mental, zihin ve bilinç anlamına gelirken, mantalite de anlayış ve kavrama gücü demektir. Bir kişinin, olayları değerlendirme ve yorumlama biçimi de mantalite olarak nitelendirilir. Mantalite nedir, ne anlama gelir? Mantalite ne demek? Mantalite kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

Haberin Devamı

Mantalite kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kavrayış 2- Dimağ 3- Anlayış 4- Düşünme Gücü 5- Havsala

 6- Muhakeme 7- Müdrike 8- Zeka 9- Algı 10- Natıka

 Mantalite Nedir?

 Mantalite kelimesi, olayları algılama ve düşünme gücü demektir. Mantalitesi yüksek olan kişiler, olayları objektif bir şekilde değerlendirir ve doğru sonuca ulaşırlar.

 Mantalite Ne Anlama Gelir?

10. yüzyılda literatüre girmiş olan mantalite sözcüğü, kavrayış ve anlama demektir. Bu kelime mantık, psikoloji ve sosyoloji gibi bilimlerde terim anlamında kullanılır. Örneğin sosyolojide mantalite, toplumsal algı anlamına gelir. Psikolojide ise bu kelime düşünce biçimi manasında kullanılır.

 Mantalite Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre mantalite kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Olayları kavrama ve yorumlama gücü, anlama yetisi

Haberin Devamı

 İkinci Anlamı: Düşünme, yargıya varma

 Mantalite Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu mantaliteye sahip kişiler olayları tam olarak anlamadan hemen yargıya varmaya çalışırlar.

 2- Her toplumun kendine özgü bir mantalitesi vardır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mantalite#Kelime#TDK

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz