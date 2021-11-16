Mantalite nedir, ne anlama gelir? Mantalite ne demek? Mantalite kelimesinin TDK sözlük anlamı..

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Mantalite kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kavrayış 2- Dimağ 3- Anlayış 4- Düşünme Gücü 5- Havsala

6- Muhakeme 7- Müdrike 8- Zeka 9- Algı 10- Natıka

Mantalite Nedir?

Mantalite kelimesi, olayları algılama ve düşünme gücü demektir. Mantalitesi yüksek olan kişiler, olayları objektif bir şekilde değerlendirir ve doğru sonuca ulaşırlar.

Mantalite Ne Anlama Gelir?

10. yüzyılda literatüre girmiş olan mantalite sözcüğü, kavrayış ve anlama demektir. Bu kelime mantık, psikoloji ve sosyoloji gibi bilimlerde terim anlamında kullanılır. Örneğin sosyolojide mantalite, toplumsal algı anlamına gelir. Psikolojide ise bu kelime düşünce biçimi manasında kullanılır.

Mantalite Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre mantalite kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Olayları kavrama ve yorumlama gücü, anlama yetisi

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İkinci Anlamı: Düşünme, yargıya varma

Mantalite Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu mantaliteye sahip kişiler olayları tam olarak anlamadan hemen yargıya varmaya çalışırlar.

2- Her toplumun kendine özgü bir mantalitesi vardır.