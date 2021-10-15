Mantalite ne demek, ne anlama geliyor? Mantalite kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Mantalite kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca mentalitê kelimesinden uyarlanarak dilimize yerleşmiş olan mantalite kelimesi anlayış anlamına gelmektedir. İnsanlar kelimenin TDK sitesindeki anlamını da merak ediyor.

Mantalite Ne Demek?

Özel toplantı veya günlük hayat içinde de fazlaca duymuş olduğumuz kelimelerden birisi mantalite kelimesidir. Mantalite kelimesi anlayış demektir.

Mantalite Ne Anlama Geliyor?

En sık kullanılan yabancı kökenli kelimelerin başında gelen mantalite kelimesi anlayış ve anlama şeklinde kullanılmaktadır.

Mantalite Kelimesinin Anlamı Nedir?

Gerçek anlamı genel olarak bilinmeyen bir kelime olan mantalite kelimesi Fransızca kökenli kelime olmakta ve anlayış anlamına gelmektedir.

Mantalite TDK’ya Göre Sözlük Anlamı

Birçok farklı kelimelerin anlamlarının yer almış olduğu TDK sözlük sitesinde mantalite kelimesinin anlamı “anlayış” olarak açıklanmıştır.