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Mantalite ne demek, ne anlama geliyor? Mantalite kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Mantalite#TDK
Mantalite ne demek, ne anlama geliyor Mantalite kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türkçe kökenli olmasa da dilimize yerleşmiş ve halk arasında da çok fazla kullanılan bazı kelimeler bulunmaktadır. Söz konusu yabancı kelimelerden birisi mantalite kelimesidir. Mantalite kelimesi çok fazla kullanılmasına rağmen çoğu kişi tarafından anlamı bilinmeyen kelimedir. Mantalite ne demek? Mantalite ne anlama geliyor? Mantalite TDK’ya göre sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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Mantalite kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca mentalitê kelimesinden uyarlanarak dilimize yerleşmiş olan mantalite kelimesi anlayış anlamına gelmektedir. İnsanlar kelimenin TDK sitesindeki anlamını da merak ediyor.

Mantalite Ne Demek?

Özel toplantı veya günlük hayat içinde de fazlaca duymuş olduğumuz kelimelerden birisi mantalite kelimesidir. Mantalite kelimesi anlayış demektir.

Mantalite Ne Anlama Geliyor?

En sık kullanılan yabancı kökenli kelimelerin başında gelen mantalite kelimesi anlayış ve anlama şeklinde kullanılmaktadır.

Mantalite Kelimesinin Anlamı Nedir?

Gerçek anlamı genel olarak bilinmeyen bir kelime olan mantalite kelimesi Fransızca kökenli kelime olmakta ve anlayış anlamına gelmektedir.

Mantalite TDK’ya Göre Sözlük Anlamı

Birçok farklı kelimelerin anlamlarının yer almış olduğu TDK sözlük sitesinde mantalite kelimesinin anlamı “anlayış” olarak açıklanmıştır.

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