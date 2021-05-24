Manna nedir ve ne işe yarar? Manna nasıl yapılır

Manna kökeni hazreti Musadan gelmekte olan dini kitaplarda kudret helvası adıyla geçen manna iksiri insanlar için büyük öneme sahip bir özellikte olmaktadır.

Manna Nedir?

Manna insanlar için en üst zeka ve algılayışı geliştirmeyi sağlayan insanın mükemmel potansiyele ulaşmasına yardım eden bir iksir olarak bilinmektedir. Saf altının toz hale getirilmesi ve içeriğine başka maddelerin karıştırılması ile yapılan manna tarifi ve yapım yöntemleri yıllarca saklanarak bir efsane halini almaktadır.

Manna bir iksir olarak kullanılan ve eski dönemlerde krallar veya çok zengin kişilerin ulaşabildiği bir sıvı olmaktadır. Formülünün ve nasıl yapıldığı hakkındaki bilgilerin ise saklandığı ortaya koyulmaktadır. Manna insan bedenini ve zekasını en ideal seviyeye çıkarabilme özelliğinde olduğu için değerli görülmüş altın ile yapıldığı için ise sadece varlıklı kişilerin ulaşabileceği nadir bir iksir olarak kalmıştır.

Manna Ne İşe Yarar?

Manna iksiri geçmiş öğretilerde bilindiği kadarıyla insanın hipofiz bezine etki ederek insanın algılayışını arttırmaya zeka kapasitesini en üst seviyede kullanmasına olanak sağlayan bir formül olarak kullanılmaktadır. Manna kullanan kişiler sağlıklı ve uzun ömürlü olmayı amaçlamaktadır.

Manna iksiri insan zekasının ulaşabileceği en yüksek şekilde kullanmasını sağlamaktadır. Manna kullanan kişilerin bedenen de gençleştiği bilinmektedir.

Manna Nasıl Yapılır?

Manna iksiri formülü yüzyıllarca saklanmış sadece bazı hükümdarlar ve ileri gelenlerin kullanabildiği ve formüle erişebildiği rivayet edilmektedir. Manna iksiri formülü içeriği tam olarak bilinmemektedir. Masonluk seviyesinde 33. dereceye ulaşan masonlara bu eğitimin verildiği ve bu formüle yalnızca üst düzey masonların ulaştığı rivayet edilmektedir.

Manna yapımında altın toz hale getirilerek beyazlatılmaktadır. Toz haline getirilen karışım ise içerisine eklenen diğer maddeler ile sıvı hale getirildikten sonra hazır olmaktır.

Günümüzde önemli bir sır olarak saklanan manna yapımı içeriğinde sadece toz haline getirilmiş altın olduğu hakkında bilgilere ulaşılmaktadır. Manna içeriğinde ne olduğu ve nasıl yapıldığına ulaşılamamaktadır.