Manken nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Manken olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Mankenlik kelime anlamı olarak daha çok modacıların tasarladıkları kıyafetleri giyerek sergileyen kişiler olarak bilinir. Mankenler genellikle moda evlerinde çalışmaktadırlar.

Manken Nedir?

Mankenliğin kökeni roma dönemine kadar dayanmaktadır. Eski Roma’da mankenler daha çok kölelerden seçilmektedir. Bu mankenlerin çalışma alanları daha çok sanat mankenliği şeklindedir. Yani resim ve heykel yapımlarında uygun fizikli mankenler esas alınırdır. Fakat günümüzde mankenlik daha çok kıyafet tasarımları ve aksesuarlarını podyumlarda sergileyen kişiler olarak bilinmektedir.

Manken Ne İş Yapar?

Günümüzde mankenlere pek çok alanda başvurulmaktadır. Örneğin mankenler daha çok yarışma programlarında yer almaktadırlar. Sanat mankenleri ise daha çok konservatuar ve sanat atölyelerinde çalışmaktadır. En sonuncu olarak moda tasarım mankenleri ise moda evlerinde çalışmaktadırlar. Tasarım atölyelerinde işlenen elbiseler mankenler üzerinde gerekli testler yapılarak gösterime sunulmaktadır. Moda ve sanat dünyasının gelişmesi için mankenlik mesleği oldukça önemlidir.

Manken Nasıl Olunur?

Günümüzde manken olmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu yollardan en çok bilineni bir ajansa kayıt olunmasıyla başlamaktadır. Öncelikle birkaç küçük giyim firmasının çekimlerine girilerek mankenlik mesleğine adım atılış olunur. Devamında eğer size uygun işler bulunulduğunda iletişime geçilmesiyle mankenlik dünyasından kalıcı yerler edinilebilir.

Bazı durumlarda manken olmak isteyen bireyler dolaylı yoldan bu mesleğe ulaşmaktadır. Yani moda tasarım gibi mankenlikle yakın meslek olan bir bölümü okuyarak kendi tasarımlarının mankenliğini yapabilmektedir.

Manken Olma Şartları Nelerdir?

Manken olmak için belirli şartlar yoktur. Çünkü birçok insan için güzellik algısı farklıdır. Mankenlik mesleği biraz yapılan işe göre belirlenen şartları bulunmaktadır. Örneğin tasarımcılar uzun boylu bir manken ile çalışmak istiyorlarsa uzun boylu mankenlik şartı önemlidir. Eğer tasarımcılar sıfır beden mankenlerle çalışmak istiyorsa o şartı sağlayan mankenler olmak zorundadır. Fakat unutulmamalıdır ki mankenler daha çok psikolojik etmenler konusunda uygun şartlar sağlanması gerekir.

Mankenin Görevleri Nelerdir?

Mankenler öncelikle yoğun iş temposuna ayak uydurmaları gerekir. Örneğin bir sanat okulunda görevini yerine getirmekte olan bir manken için bu durum çok önemlidir. Çünkü bazı durumlarda konu mankenliği saatlerce sürmektedir. Bu durumda sinirlerin gerilmesine ve aşırı yorulmalara yol açmaktadır. Devamında olması gereken eğitimleri ilk elden almaları şarttır.

Örneğin platform üzerinde yürümeleri için kedi yürüyüşü olarak bilinen yürüme tarzına hâkim olmaları şarttır. Çünkü oldukça çaba gösteren ve uğraş gerektiren bir yürüyüş stili olarak bilinmektedir. Son olarak mankenlerin verilen görevleri eksiksiz yerine getirmeleri şarttır.

Ayrıca mankenler fiziki formlarını korumaları için beslenme ve uyku düzenlerine de dikkat etmeleri gerekir. Bu nedenle mankenler için düzenli bir hayat anlayışı oldukça hayati bir öneme sahiptir.

Manken Maaşları Ne Kadar?

Mankenlerin maaşı hakkında birçok bilgi mevcuttur. Mevcut sistemde en düşük manken maaşları 2780 lira olarak bilinmektedir. En yüksek manken maaşları ise 3300 lira olarak bilinmektedir. Ortalama bir mankenin alacağı maaş 2270 lira olarak belirlenmiştir. Tabi ki bu maaşlardan daha yüksek alınması mevcuttur. Fakat bu durum için yeterli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olunması şarttır.

Manken İçin İş İmkânları Nelerdir?

Mankenlerin iş imkânını elinde tutan en büyük sektör tekstil olarak bilinmektedir. Fakat son zamanlarda saç tasarım sektörü ve otomotiv sanayisinde de mankenlere yoğun ilgi vardır. Ürün pazarlama olan ve canlı mankene ihtiyaç duyulan her sektörde mankenlerin çalışması mümkündür.