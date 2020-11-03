Maniyerizm nedir? Maniyerizm Ne Demek? Maniyerizm Sanat Akımı Özellikleri, Kurucusu Ve Temsilcileri

Maniyerizm akımında içerikten çok üslup ve biçim önemlidir. Resimde yer alan nesne ve portreler birbirleriyle uyumlu değildir. Figürler orantısız ve karmaşıktır. Klasisizmin idealleştirme tekniği bu akımın sanatçıları tarafından reddedilmiştir. Onlara göre doğa kusursuz değildir bu nedenle resim ve heykele konu olan nesneler de idealize edilmemelidir. Avrupa sanatının en özgün akımlarından biri olan Maniyerizm aynı zamanda modern sanatın başlangıcı kabul edilir. Kübizm, soyut dışavurumculuk ve sürrealizm akımlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Maniyerizm Nedir?

Maniyerizm, klasik resim ile Barok sanatı arasındaki geçiş dönemini tanımlamak için kullanılır. Bu akım yalnızca 60 yıl sürmüş olsa da birçok ressam ve heykeltıraşın sanatını etkilemiştir. Eserlerde Hz. İsa ve Meryem imgeleri dışında cennet ve cehennem tasvirlerine yer verilmiştir.

Maniyerizm Ne Demek?

Maniera kelimesi İtalyancada ''üslup, yöntem, tarz, stil'' anlamına gelir. Bu akıma dahil olan sanatçılar kendi tarzlarını oluşturup herhangi bir kurala bağlı kalmadıkları için bu ismi almıştır. Rönesans'ın ışık kullanımı ve üslubu terk edilmiş, bireysel ve özgür sanat fikri doğmuştur. Figürleri ideaize etmek yerine deforme ederek çizmeleri dönemin klasik ressamları tarafından eleştirilmiştir.

Maniyerizm Sanat Akımının Özellikleri

Bu sanat akımın sanatçıları Rönesans'ın kurallarından bağımsız, özgün bir üslup geliştirmiştir. Resimde yer alan imgeler bulanık ve figürler hareketlidir. Siyah ve lacivert gibi koyu renkler resmin içinde daha fazla kullanılmıştır. Maniyerist sanatçılar tabloları ve heykeltıraşları soyut dışavurumculuk ve kübizm akımının doğmasında etkili olmuştur.

Maniyerizm Akımının Kurucusu ve Temsilcileri

Maniyerizm akımının kurucusu İtalyan ressam ve heykeltıraş Michalengelo Bounarroti Simoni'dir. Aynı zamanda mimar olan Michalengolo kilise ve katedraller için birçok resim çizdi. En ünlü eserleri şunlardır: Adem'in Yaradılışı, Pieta, Musa'nın Hükmü ve Davut Heykeli.

Üslupçuluk akımı önce İtalya'da sonra diğer Avrupa ülkelerinde yayıldı. Akımın en ünlü temsilcileri ve eserleri şu şekilde sıralanabilir:

1- El Greco:

1 Ekm 1541 tarihinde Yunanistan'ın Kandiye kentinde doğdu. Erken dönem eserleri Rönesans üslubunda olsa da sonraki yıllarda Maniyerizm akımının içinde yer aldı. En ünlü eseri ''Toledo Manzarası'dır.''

Eserleri: Beşinci Mührün Açılışı, Orgaz Kontunun Gömülüşü, Çobanların Tapınması

2- Giovanni Bologna:

Giambologna ismiyle de bilinen heykeltıraş 1529 yılında Fransa'da doğdu. Genç yaşta İtalya'ya gelerek resim ve heykel alanlarında eğitim gördü. Heykellerinin birçoğu Viyana Sanat Tarihi Müzesinde sergilenmektedir.

Eserleri: Nehir Tanrısı, Neptün Çeşmesi, Heracles ve Nessus

3- Andrea Del Sarto

Çizdiği resimlerle hem Yüksek Rönesans Dönemi hem de Maniyerizm akımının en önemli temsilcileri arasında yer alır. Tek bir akımına bağlı kalmayan ressam, 16. yüzyılın en üretken sanatçılarından biridir.

Eserleri: Kutsal Aile, Genç Bir Adamın Portresi, Pieta with Saints

4- Jacobo Tintoretto

1518 yılında İtalya'da doğan ressam, Venedik Rönesansı'nın en ünlü temsilcilerinden biridir.

Eserleri: Havarilerin Ayaklarını Yıkayan İsa, Kölenin Mucizesi, Susanna ve İhtiyarlar, Vincenzo Morosini'nin Portresi

5- Vittero Carpaccio

1465 yılında İtalya'nın Venedik kentinde doğdu. Çizdiği resimlerle hem Rönesans hem Maniyerizm akımının öncülerinden biri oldu.

Eserleri: Lanscape'da Genç Bir Kral, St. George ve Dragon, St. Jerome'de Cenaze, Saint Peter Martyr

6- Benvenuto Cellini

Şiir, heykel ve resim alanında eserleri bulunan Benvenuto Cellini, İtalya'nın Florensa kentinde doğdu. En önemli eserleri arasında Medusa'nın Başı ve A Satyr yer alır.