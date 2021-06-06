Manisa lise taban puanları 2021! Manisa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Manisa'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,2649 0,73 0,1 MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 452,9396 1,53 0,22 MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 441,046 2,48 0,37 MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 439,384 2,64 0,73 MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 431,1888 3,47 0,91 MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 427,1781 3,92 0,36 MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 414,0586 5,62 0,37