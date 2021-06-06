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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Manisa lise taban puanları 2021! Manisa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Manisa lise taban puanları 2021! Manisa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Manisa'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Manisa LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Manisa'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120467,26490,730,1
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102452,93961,530,22
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102441,0462,480,37
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150439,3842,640,73
MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102431,18883,470,91
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150427,17813,920,36
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150414,05865,620,37

 

MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180414,0515,622,79
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180402,24337,471,63
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150388,7095105,62
MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120375,592212,886,79
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150369,121514,457,63
MANİSA / YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30358,223317,317,17
MANİSA / SOMA / Soma Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120345,72220,914,16
MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90342,851221,770,48
MANİSA / YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120339,423822,845,14
MANİSA / YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30320,504529,210,37
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30281,089745,7919,78
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30279,051146,8219,21
MANİSA / AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30276,088548,3223,04
MANİSA / SALİHLİ / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90275,696548,534,78
MANİSA / AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30259,520257,4527,26
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60254,941460,1826,94
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60251,824862,0621,92
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60250,815562,6924,31
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30250,347962,9824,42
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60247,702864,6513,53
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30239,115570,2131,77
MANİSA / AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90238,63170,537,38
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30237,39771,3446,72
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60235,474172,6226,49
MANİSA / SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30198,560294,0927,96
MANİSA / YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90190,738396,638,29
MANİSA / TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90190,39996,7212,93
MANİSA / TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce60185,614197,7935,54
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