Manipülasyon nedir? Manipülasyon teknikleri ve örnekleri nelerdir?

Manüplasyon, politika, siyaset, sosyal yaşam, iş hayatı gibi pek çok alanda başvurulmaya çekinilmeyen bir silah olarak kullanılıyor.

Manipülasyon Teknikleri ve Örnekleri Nelerdir?

Manüpilasyon, genellikle insanların düşünce, davranış ve fikirlerini değiştirmek için kullanılan sosyal bir silahtır. Bu silahın belirli kullanılış biçimleri vardır. En popüler manipülasyon teknikeri;

Pozitif Sağlamlaştırma: Yapılan davranışın güçlendirilmesi ve bu davranışın sıklığının arttırılması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Örneğin; gülme ve yüz ifadeleri, iltifat, cazibe, etkileyici özür dileme yöntemleri vb.

Negatif Sağlamlaştırma: Şantaj, bağırma, azarlama, iletişimi kesmek, ağlamak, kurban rolü oynamak ve hakaretleriyle tekniğe örnektir.

Kısmi Aralıklı Sağlamlaştırma: Kısmi aralıklı negatif sağlamlaştırma, korku ve gerilim havası yaratmayı amaçlar. Kısmi aralıklı pozitif sağlamlaştırma: kurbanı sebat ettirmeyi amaçlar. Örnek verecek olursak; kumarbazlar oyunun başında para kazanıyor gibi gözükse de totelde para kaybetmesi kaçınılmazdır.

Ceza: önce küçük sonra büyük ceza, sıra dışı istek, kavram bozumu ve giderek artan ricalar

Yanlış Bilgi Manüplasyonu: Aşağılama ve ego kamçılama, gürültü tekniği, beyin yıkama, reddetme, yalan söyleme, duygusal şantaj ve mahrum bırakma...

Seçici Dikkatlilik ya da seçici dikkatsizlik: Konuyu değiştirme, şaşırtma ve kaçınma

Manüplasyon Nedir?

Manüpilasyon, yanıltıcı hal ve hareket yapan kişilerin yaptığı sosyal etkidir. Yatırımcılara yalan yanlış işlem yaptırarak fikirlerini kendi istekleri ve menfaatleri doğrultusunda değiştiren kişilere ise manüpilatör denir. Bu kişiler genellikle acemidir. Küçük kazanımlar elde etmek için borsanın yönünü değiştirmeyi çalışırlar.

Manüplasyon Kurucusu ve Öncüleri Kimdir?

Manüplasyonun tarihi çok eski zamanlara dayanır. Manüplasyonu daha çok borsa, siyaset, iş hayatı gibi sosyal yaşamın aktif olduğu yerlerde görmek mümkündür. Küçük amaçları doğrultusunda insanların fikirlerini manüpile ederek değiştirmeyi amaçlayan bu kişiler, menfaatleri doğrultusunda kendi düşüncelerini diğer kişilere empoze etmeye çalışır. Manüpilasyonun kurucusu ve öncüleri hakkında geçerli bir bilgi bulunmuyor.

Manüplasyon Özellikleri

Manüplasyonda kasti olarak karşı tarafın düşüncelerini etkilemek ve değiştirmek amaçlanır. Manüplasyon yapacak kişilerin başlıca özellikleri;

Manülatif insanlar kendi alanlarında istedikleri gibi davranabildikleri için kendi özel alanlarını yaratmayı tercih ederler. Kendilerini hakim ve rahat hissettikleri alanlarda amaçlarını daha rahat gerçekleştirebilirler.

Genellikle ilk konuşan kişi olmayı tercih etmezler. Bu kişilerin en dikkat çeken özelliği yalan söyleme kabiliyetidir.

Şiddet yanlısı hareketler sergileyebilir ve ses yükseltebilirler.

Karşısındaki insana düşünmek için zaman vermezler.

İnsanları yargılar ve olumsuz eleştirilerde bulunurlar.

Kendilerine uyum sağlamayabilsek görmezden gelirler ve kendilerini değersiz hissettirirler.

Manüplasyon Sanatçıları

Manüplasyonu pek çok kişi yapabilir. Fakat manüplasyon sanatçıları ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Fakat özellikle de siyaset ve borsa alanında büyük bir ustalıkla manüplasyon yapan kişilerin varlığı gözlemleniyor. Özellikle de borsada manüplasyon çok tehlikelidir ve insanlara önemli paralar kaybettirebilir. Bu nedenle dikkatli olmalı ve fikirlerinizi değiştirmeden kendi içinizde bir muhakeme yaparak araştırma yapmanız gerekir.

Manüplasyon Eserleri

Manüplasyon konusunda bazı eserler veriliyor. Manüplasyon ve beyin savaşı konusunda ortaya koyulan Photoshop eserleri 5 Ağustos tarihinde Dubai’de sanatseverlerle buluşuyor. Bu eserlerde digital ortamda masalsı bir anlatım sunuluyor. Doğayı gerçeküstü bir tasvir ile gözler önüne seren sanatçı Tekin Türe’nin eserleri de Dubai’de sergilenecek. Burada sergilenecek 85 eser bulunuyor. 10 yıldır bu konu ile ilgili eserler veren sanatçının eserlerini instagram hesabı üzerinden de kolaylıkla takip edebilirsiniz.