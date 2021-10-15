Manikür ne demek, ne anlama geliyor? Manikür kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Manikür kelimesinin kökeni Fransızcadır. Manikür Fransızca manicure kelimesinden türetilerek dilimizde yer almıştır. İnsanlar manikür kelimesinin TDK sitesindeki anlamlarını detaylı olarak öğrenmek istiyor.

Manikür Ne Demek?

Halk arasında da sıkça kullanılan yabancı kelime olan manikür el ve ayak tırnaklarının bakımına denmektedir.

Manikür Ne Anlama Geliyor?

Son yıllarda sıkça dile getirilen manikür kelimesi bir kişinin en ya da ayak tırnaklarının bakımına önem vermesi anlamlarına gelmektedir.

Manikür Kelimesinin Anlamı nedir?

Halk arasında manikür kelimesini çok fazla duymaktayız. Özellikle kuaförlerde yaygın olarak kullanılan manikür el ve ayak tırnaklarının özenli şekilde bakımının yapılması anlamında kullanılır.

Manikür TDK’ya Göre Sözlük Anlamı..

Manikür kelimesinin TDK sözlük sitesindeki anlamı şöyledir:

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- Elin ve özellikle ayak tırnaklarının bakımı.